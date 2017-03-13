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Общество
Проверки, инициированные в дошкольных заведениях, продолжатся по всей стране
13.03.2017

С сегодняшнего дня и до 10 апреля во всех школах и детских садах страны будут проводить проверки. Особое внимание уделят соблюдению санитарных норм. Инспекции будут проводить по инициативе премьера Павла Филипа.

Представителям Минздрава предстоит отчитаться о результатах проверки, а властям - разработать поправки в законодательство для ужесточение контроля качества продуктов, поставляемых в школы и детские сады.

Напомним, первого марта премьер-министр Павел Филип по просьбе родителей посетил без предупреждения 59-ый столичный детсад. Там он обнаружил многочисленные нарушения в процессе приготовления еды и просроченные продукты.


 
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