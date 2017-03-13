Европейская интеграция не должна рассматриваться в геополитическом ключе, посол Румынии

Алина Марин

В контексте активизации политических дебатов о процессе европейской интеграции Республики Молдова, Информационное агентство IPN обратилось к послам государств-членов ЕС, аккредитованным в Молдове для того, чтобы узнать их взгляды и рекомендации, связанные с этим процессом, исходя из опыта их стран на пути к ЕС. Сегодня в качестве гостя представляем Посла Румынии в Республике Молдова Даниела Ионицэ.

Румыния является неизменным сторонником и одним из лучших друзей, имеющихся у Молдовы на её европейском пути - утверждает посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. „Мы поддерживаем эту цель из объективных соображений, опираясь, с одной стороны, на особые отношения между Румынией и Республикой Молдова, а также на сложный, но в целом полностью позитивный опыт, полученный Румынией в результате прохождения этапов интеграции в европейские и евроатлантические структуры”, - отметил Даниел Ионицэ.

Румынский дипломат заявил, что европейская интеграция Молдовы фактически является целью, ответственность за которую Румыния в полной мере взяла на себя. Является целью, основанной на знаниях, посредством которой Румыния, с одной стороны, стремится укрепить молдавские институты, а с другой – улучшить положение дел в Молдове, чтобы выгоды от этого процесса были осязаемы и достигали карманов всех молдавских граждан. Но для успешной реализации этой цели необходима дальнейшая, быть может, ещё более решительная поддержка пути реформ, повышение заинтересованности всех ответственных за этот процесс сил внутри Молдовы в дальнейшем продвижении этой цели, необходимы дальнейшие диалог, приверженность обязательствам и ответственность на всех направлениях. Это важно в сфере диалога между ветвями государственной власти, но, возможно, ещё более важен диалог властей с гражданами.

„Что касается Румынии, то наша интеграция в Европейский союз принесла с собой значительное изменение уровня жизни. Она внесла решающий вклад в улучшение жизни всех граждан, принесла иностранные инвестиции, помогла голосу Румынии снискать всё большее уважение на уровне европейских учреждений, позволила всем гражданам получать пользу от множества программ финансирования, фондов содействия сплочённости, от помощи в различных областях”, - отметил Даниел Ионицэ.

На данный момент, по словам дипломата, голос Румынии играет важную роль в „хоре” европейских государств, страна является активным сторонником сохранения сплочённости, солидарности и совместных действий на европейском уровне. Румыния и впредь будет одним из государств-членов Европейского союза, особенно заинтересованных в укреплении европейских проектов.

Необходима дальнейшая поддержка шагов по европейскому пути

Комментируя последние события в Молдове в контексте её сближения с ЕС, румынский дипломат высказал мнение о необходимости дальнейшей поддержки действий и задач, поставленных перед собой молдавским парламентом и неизменно продвигаемых правительством в рамках европейского курса. Посол уточнил, что европейский курс не подразумевает плохие отношения с другими странами.

„Не нужно рассуждать об этом европейском курсе в геополитическом ключе. Никто не запрещает иметь хорошие отношения с Европейским союзом и, одновременно, иметь очень хорошие отношения с Российской Федерацией. Вещи в основном говорят сами за себя. В прошлом году Республика Молдова экспортировала в Румынию товаров на большую сумму, чем стоимость всего молдавского экспорта во все страны СНГ. О такого рода реалиях мы говорим”, - пояснил Даниел Ионицэ.

Любой крупный кризис укрепляет государства

Отвечая на вопрос о том, как выглядят застарелые проблемы Молдовы на фоне новых проблем, возникших в ЕС, Даниел Ионицэ сказал, что мы живём в мире, который находится в постоянном движении, и в нём никогда не было длительных периодов с неизменным положением вещей. Изменения происходят всегда, некоторые из них носят внутренний характер, другие – внешний, мы ежедневно сталкиваемся с вызовами, но они несут с собой и возможности. Но всегда, из каждого крупного кризиса на уровне Европейского союза его учреждения выходили укрепившимися и ещё более сильными, чтобы успешно справляться с будущими вызовами.

„С удивлением слышу и читаю различные мнения касательно завершения этого европейского проекта. Но, как я уже говорил, вещи следует рассматривать в развитии и в позитивной динамике. Важно выйти за пределы этих аспектов, не все из которых можно отнести к категории положительных, и понять, что на уровне государств-членов ЕС очень хорошо действуют четыре свободы: свобода передвижения лиц, капитала, товаров и услуг и идей. Очень хорошо работают механизмы экономического сотрудничества. Есть различные свободы, возможности получать образование, путешествовать, обмениваться идеями и т.д. Границы внутри ЕС практически исчезли, что, как мы видим, имеет место и в отношениях ЕС с Республикой Молдова. Самые главные границы чаще всего проходят в нашем сознании. Если нам удастся преодолеть собственные комплексы или барьеры, которые мы сами перед собой ставим, то мы все действительно сможем быть гораздо более свободными и открытыми для возможностей”, - считает посол Румынии в Кишинёве.

В этом же контексте Даниел Ионицэ заявил, что ЕС окружён крупными очагами нестабильности. Это и развивающийся кризис в Украине, и кризис в Сирии. Имеются нерешённые конфликты у ближайших и более отделённых соседей Европейского союза, есть проблемы внутри ЕС, но при всём при этом у всех ответственных лиц имеется огромное желание решить эти вопросы в позитивном ключе. Посол выразил уверенность в том, что на основе сотрудничества и диалога все эти вопросы будут решены.

Энтузиазм европейской интеграции нужно поддерживать за счёт лучшего информирования

Чтобы энтузиазм от сближения с ЕС в процессе интеграции не иссяк, учитывая тот факт, что положительные последствия этого процесса становятся ощутимыми с течением времени, необходимо более активно информировать население, утверждает Даниел Ионицэ.

„Думаю, об этой весьма важной теме говорилось и говорится сравнительно мало. Зачастую граждане не осознают того, что фактически некоторые вещи происходят или меняются именно благодаря непосредственному вкладу со стороны партнёров Республики Молдова по развитию, включая Румынию. Часто ты проходишь мимо различных объектов, и тебе кажется естественным, что они выглядят намного лучше, чем выглядели в прошлом году, и не понимаешь, что на самом деле в этот объект государства-члены ЕС осуществили прямые инвестиции”, - сказал Даниел Ионицэ, подчеркнув, что он никого не критикует. Граждане сопоставляют происходящее с их собственной жизнью, и каждый гражданин желает лучшей жизни, но то, как меняется жизнь конкретного гражданина, служит существенным указанием относительно того, как он относится к политике, проводимой властями, правительством, ответственными учреждениями.

Сближение с ЕС необходимо прежде всего Молдове

Процесс постепенного сближения с Европейским союзом необходим в первую очередь Молдове и её гражданам, утверждает посол Румынии в Кишинёве, потому что этот процесс по существу сделает Республику Молдова лучше, в полном смысле этого слова. Лучше с точки зрения жизни её граждан, результативности работы её администрации, лучше в плане прозрачности, правильности и продуманности процесса управления делами страны. Дипломат выразил уверенность в том, что нынешние правительство и парламент Молдовы всецело убеждены в важности сохранить страну обращённой лицом к Западу, не забывая при этом и о других ключевых пунктах. Посол Румынии считает, что в определённые моменты необходимо придерживаться чёткого стратегического направления, о котором, по его мнению, не следует рассуждать строго в геополитическом ключе, а просто осознать его и принять всем, вне зависимости от этнической принадлежности, языка или региона проживания. „Нам нужно смотреть на цифры, и они будут говорить сами за себя”, - заключил Даниел Ионицэ.