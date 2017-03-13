Плату за пользование дорогами транзитными автомобилями сократят на 30%

В Молдове размер сбора за пользование автомобильными дорогами транспортными средствами, не зарегистрированными в нашей стране, будет сокращен на 30%.

Это предусматривают поправки в Налоговый кодекс, принятые парламентом в первом чтении, передает NOI.md.

Как отметил автор законодательной инициативы, депутат Корнелий Дудник, сборы за пользование дорогами автомобилями, не зарегистрированными в нашей стране, нужно сократить, поскольку они самые большие в регионе. Так, в Молдове плата за транзит равна 85 евро, тогда как в Румынии и Болгарии всего 11 евро.

Также плата в 85 евро, применяемая в расчёте на один км (примерно 250 км. транзита) составляет в Молдове примерно 0,34 евро за км, тогда как в Беларуси она равна максимум 0,145 евро на км, а в России – 0,04 евро за км.

По мнению депутата, снижение упомянутого сбора будет стимулировать иностранных перевозчиков использовать инфраструктуру дорог Молдовы и не избегать транзита через нашу страну.

Согласно поправкам, размер сбора за пользование автомобильными дорогами Молдовы автомобилями, не зарегистрированными в нашей стране, для микроавтобусов и автобусов в зависимости от их вместимости будет варьироваться: за въезд в страну в от 18 до 60 евро, а за транзит – от 28 до 70 евро. Для грузовых автомобилей с прицепами и без них (без превышения допустимой весовой нагрузки на ось/общей массой) ставка сбора за въезд в Молдову составит в зависимости от тоннажа от 18 до 53 евро, за транзит – от 28 до 60 евро.

В то же время депутат предложил, чтобы машины, чья общая масса, весовые нагрузки на ось или габариты превышают допустимые параметры, платили более высокие сборы, поскольку наносят больший ущерб инфраструктуре дорог.

Также предусмотрено аннулировать освобождение от уплаты дорожных сборов машин из государств, которые подписали с Молдовой двух или многосторонние соглашения о не взимании дорожных сборов с зарегистрированных в нашей стране транспортных средств, но не соблюдают их.