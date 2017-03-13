Либеральная партия против одномандатного голосования - Миха Гимпу

Либеральная партия (ЛП) против одномандатного голосования и считает, что такое голосование приведет к неэффективной работе парламента.

Как передает «ИНФОТАГ», ее лидер Михай Гимпу сказал в пятницу на пресс-конференции, что «с таким голосованием есть риск, что в парламенте будут депутаты со своими личными интересами».

«Зря люди думают, что если у них есть право выбора кандидата, то это будет их депутат. Это не так, депутат в любом случае будет партийным», - отметил он.

Гимпу задался вопросом, что при таком голосовании «будем делать с территорией на левом берегу Днестра?».

«В 90-х годах ХХ века депутаты об этом не думали, но, пока РМ не контролирует всю территорию, то при одномандатном голосовании, можно сказать, что Молдова признает независимость той территории», - отметил лидер ЛП.

Он считает, что основной проблемой является левобережье Днестра.

«Мы потомки Даков, и мы никогда ничего и ни у кого не отнимали. Когда у нас отобрали юг страны и Буковину, а теперь еще во время войны, навязанной Россией, появился замороженный конфликт на Днестре, Молдова не может двигаться ни в одном направлении», - считает Гимпу.

Либералы хотят, что граждане РМ поняли, что «демократия держится на политических партиях».

«Если к власти придут независимые депутаты с мешком денег, существование партий закончится, и будут принципы, сколько дашь, столько и получишь. А если есть те, которые пришли решать свои проблемы, то они смогут это сделать за четыре года, и кого потом наказывать за такое?», - задался вопросом Гимпу.

Лидер ЛП говорит, что он «видит все плюсы и минусы в стране, но одномандатное голосование, это не решение проблемы».

Либералы считают, что при «одномандатном голосовании могут выиграть не только партии, но и независимые кандидаты».

«Представьте себе 54 независимых депутата. У каждого свои планы, как они будут голосовать за бюджет? А если один захочет в ЕС, другой захочет быть с Москвой, куда мы в таком случае придем?», - отметил Гимпу, считая, что «голосование в парламент должно проходить только по партийным спискам».

Гимпу напомнил, что «либералы – часть правящей коалиции в парламенте, но при этом либералы являются независимой партией. ЛП не действует так, как хочет ДПМ».