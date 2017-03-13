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На устах
Время перемен: какие изменения произойдут в Молдове после 25 марта
13.03.2017

Несмотря на холода, дожди и возможные заморозки в Республику Молдова пришла весна, а это значит, что уже скоро нужно будет переводить стрелки часов на час вперед. Так, если не хотите опоздать на учебу или работу, то придется вставать пораньше.

Переход на летнее время осуществляется в последнее воскресенье марта по предложению Европейской экономической комиссии ООН и стран, входящих в европейское сообщество. В этом году это выпадает на ночь с 25 на 26 марта. Стрелки часов переводятся на один час вперед с 03:00.

Летнее время действует в Молдове до последнего воскресенья октября, когда совершается переход на зимнее время. В 2017 году это произойдет 29 октября. Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года. В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира.


 
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