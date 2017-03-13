Молдавских ритейлеров обяжут оставлять место для отечественной продукции

Сети магазинов в Молдове будут обязаны иметь 50% площадей, отведённых под отечественную продукцию. Речь идёт о молочной и мясной продукции, яйцах, консервах, овощах и фруктах.

Таким образом Минэкономики хочет стимулировать развитие местного бизнеса, сообщает телеканал «Публика».

По словам министра экономики РМ Октавиана Калмыка: Это будет достаточным стимулом для местных производителей, гарантией того, что у них будет рынок сбыта»

Планируется внесение и других изменений в закон о внутренней торговле. В частности, за скоропортящиеся товары ретейлеры должны будут рассчитаться с поставщиками за неделю. И чем больше срок годности продукта, тем больше отсрочка. Сейчас она составляет 30 дней для всех типов товара.