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Экономика
Молдавских ритейлеров обяжут оставлять место для отечественной продукции
13.03.2017

 Сети магазинов в Молдове будут обязаны иметь 50% площадей, отведённых под отечественную продукцию. Речь идёт о молочной и мясной продукции, яйцах, консервах, овощах и фруктах.

Таким образом Минэкономики хочет стимулировать развитие местного бизнеса, сообщает телеканал «Публика».

По словам министра экономики РМ Октавиана Калмыка: Это будет достаточным стимулом для местных производителей, гарантией того, что у них будет рынок сбыта»

Планируется внесение и других изменений в закон о внутренней торговле. В частности, за скоропортящиеся товары ретейлеры должны будут рассчитаться с поставщиками за неделю. И чем больше срок годности продукта, тем больше отсрочка. Сейчас она составляет 30 дней для всех типов товара.


 
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