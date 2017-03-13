Павел Филип, после заседания, состоявшегося в понедельник в ПДМ: «Я попросил политической поддержки»

Премьер-министр Павел Филип, первый заместитель председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ), в рамках пресс-брифинга коротко представил доклад об обсуждении на еженедельном заседании партии.

Как сообщает ТРИБУНА, премьер подчеркнул, что на заседании в основном обсуждалась тема – рассмотрение эконмических решений на повестке дня, проводимых правительством.

«Я представил повестку дня в рамках заседания, и попросил политической поддержки. Мы видим, что все говорят о реформах, но критикуют реформы, продвигаемые правительством таких, как реформа пенсионной системы.

Особой темой был социальный проект «Первый дом». Над ним надо еще работать и согласовать с МВФ, но к концу апреля он будет готов. Первый взнос будет ниже, а проценты по кредиту будут обычными.

Мы проинформировали коллег о наших дискуссиях с МВФ, относительно предпринятых правительством мерах. Договорились о реализации документа экономического развития в соответствии с положениями повестки дня на 2020 г.

Мы находимся на последних ста метрах, чтобы получить политическое одобрение реформы центральной публичной администрации. Мы хотим объединить услуги — CRIS «Registru» с услугами ЗАГС-а и Государственной регистрационной палаты», — отметил Павел Филип.

Кристина Парфени