Приднестровье категорически против совместного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска Первомайск-Кучурганы

Приднестровье высказалось категорически против установления совместного контроля Молдовы и Украины в пункте пропуска Первомайск-Кучурганы на приднестровском участке молдо-украинской границы. Как передает агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на сообщение агентства «Регнум» (Россия), об этом шла речь на встрече, которая состоялась в пятницу в офисе Миссии EUBAM в Одессе.

Министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев отметил после встречи, что «впервые за долгое время представители Евросоюза выразили готовность услышать позицию Приднестровья по проблематике совместного таможенно-пограничного контроля Молдовы и Украины».

Он сказал, что Тирасполь рассматривает планы Кишинева и Киева по этому вопросу как «серьезную угрозу дестабилизации как экономической ситуации, так и в принципе свободы передвижения граждан и транспортных средств».

«Кроме того, эта проблема связана и с возникновением угроз в сфере безопасности. Мы не видим никакой логичной мотивации для установления совместного контроля, потому что ни в сфере экономики и торговли, ни в сфере свободы передвижения положительных результатов не будет. Есть очень существенные комплексные негативные издержки, включая проблемы политического характера, потому что эти планы и решения принимаются за спиной Приднестровья и вне рамок переговорного процесса», - отметил Игнатьев.

По его словам, в случае установления такого контроля будет нарушен целый ряд договоренностей переговорного процесса, в том числе положения «Берлинского протокола» о том, что «все решения необходимо принимать исключительно за столом переговоров».

Игнатьев заявил после встречи, что «фактически, ни на один вопрос, поставленный приднестровской стороной в рамках встречи, со стороны представителей РМ не последовало аргументированного ответа».

«Нам говорили о том, что «готовы вести диалог», но по существу тех проблем, которые мы обозначили с конкретными выкладками по цифрам потерь, в том числе ВВП Приднестровья, никаких вразумительных аргументов, объясняющих, что изменится в лучшую сторону, молдавские представители не привели», - сказал главный приднестровский переговорщик.

Он считает необходимым обсудить сложившуюся ситуацию в рамках переговорного процесса в формате «5+2».

«Приднестровье продолжит обращаться к международным гарантам и посредникам в лице РФ, Украины и ОБСЕ с тем, чтобы не допустить негативных последствий от реализации данного опрометчивого шага. Мне кажется, всем очевидно, что за этими планами скрываются политические мотивы, а попытка придумать им какое-то экономическое обоснование, на мой взгляд, терпит крах. Об этом мы будем говорить в ближайшее время с нашими российскими коллегами, ожидаем приезда и наших украинских партнеров. Хотели бы получить четкую позицию Украины, понять, как такие действия соотносятся со статусом страны-гаранта. Наша задача — не допустить ухудшения ситуации. Здесь должен действовать принцип «не навреди»»», - отметил Игнатьев.

Он напомнил, что «проект реализуется при финансовой поддержке ЕС и при активнейшем участии Украины, являющейся посредником в переговорном процессе». В связи с этим, он считает, что «есть угроза переговорному процессу в формате «5+2».

«В случае реализации данных деструктивных планов будет сложно говорить вообще об эффективности конструкции переговорного формата. Я думаю, что необходимо внимательно отнестись к этим сигналам приднестровской стороны. Не нужно иметь никаких дополнительных сведений, чтобы понять, что проблема негативно скажется на уровне жизни людей, а это в корне противоречит целям и задачам переговорного процесса, не соотносится с мерами по укреплению доверия и вообще никак не помогает улучшать взаимодействие сторон», - заявил Игнатьев, отметив, что «вопрос обсуждался в офисе Миссии EUBAM в Одессе, но украинская делегация не принимала участия во встрече».

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», решение о совместном контроле было принято еще в 2014 г. Правительство РМ по согласованию с украинским намерено уже до октября наладить его на украинской стороне КПП «Кучурганы-Первомайск», чтобы усилить контроль и облегчить внешнеэкономическую деятельность предприятий Приднестровья.