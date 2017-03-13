Аналитик: Мы наблюдаем напряженный момент в молдо-российских отношениях

Реакция Кишинева в отношении руководства Российской Федерации не может расцениваться, как обычная, считает политический аналитик Анатолий Цэрану, цитируемый Noi.md.

По мнению Цэрану, адресованная Кремлю нота молдавских властей, в которой осуждаются случаи злоупотреблений по отношению к молдавским чиновникам при въезде в Российскую Федерацию, выходит за рамки «обычной реакции».

«Подобное уведомление не было простым, тривиальным. На этот раз кишиневские власти не ограничились подобным, давайте назовем его традиционным действием. Решено было, чтобы посла пригласило практически высшее руководство Молдовы в лице премьер-министра и спикера парламента, в присутствии нескольких министров. Этот демарш выходит за рамки традиционной реакции Министерства внутренних дел в подобных случаях», – рассказал Цэрану в интервью «Свободной Европе».

По мнению собеседника, пока не ясно, чем завершится этот недавно вспыхнувший «дипломатический инцидент», поскольку власти не представили достаточно информации о сути конфликта.

«Мы находимся в начальной фазе этого события. Ближайшее будущее покажет нам, насколько тяжела ситуация и насколько сильно расстроились молдавско-российские отношения. Думаю, мы достигли чувствительной точки молдо-российских отношений, и, повторяю, в этот момент не совсем понятно, как далеко может зайти это напряжение и какими могут быть реальные последствия», – подчеркнул Анатолий Цэрану.

Аналитик считает также, что в результате поступка Кишинева наблюдаемая в последние месяцы тенденция по улучшению двухсторонних отношений с Российской Федерацией остановится.

«Почему это произошло? Абсолютно ясно, что в Кишиневе посчитали, что необходимо вмешаться довольно резко, чтобы не сказать жестко, и предупредить Россию. Зачем это сделали? Здесь уже больше домыслов, так как у нас мало информации по этому вопросу», – добавил Цэрану.