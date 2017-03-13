Президент Молдавии рассказал в интервью ТАСС о предстоящем визите в Москву

Игорь Додон проведет переговоры с Владимиром Путиным, также молдавская делегация примет участие в бизнес-форуме, организованном Союзом предпринимателей РФ "Деловая Россия"

Президент Молдавии Игорь Додон на будущей неделе отправится с рабочим визитом в Москву, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом глава республики заявил в субботу в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Наша делегация примет участие в бизнес-форуме, организованном Союзом предпринимателей Российской Федерации "Деловая Россия", - сказал президент. По его словам, в ходе визита будут проанализированы инвестиционный потенциал, возможности двустороннего партнерства, а также заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве.

"Я убежден, что нынешнее положение дел в российско-молдавских отношениях не отвечает интересам двух стран. К сожалению, за последние годы двусторонний товарооборот сократился более чем в два раза из-за того, что взаимовыгодные связи с Россией сворачивались на фоне попыток правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий форсировать сближение с ЕС. В результате мы практически потеряли свои традиционные российские рынки, а новые не приобрели", - сказал Додон.

Он напомнил, что свой первый визит в качестве президента нанес в Москву, чтобы инициировать восстановление стратегического партнерства с Россией, которое предусматривает экономическое, социальное и политическое сотрудничество, единый подход к урегулированию приднестровского вопроса, гарантии работающим в этой стране молдавским трудовым мигрантам. "По итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным был принят план совместных действий, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению сотрудничества. С удовлетворением хочу отметить, что многие договоренности уже начали реализовываться - дан зеленый свет на возврат на российский рынок ряда стратегических молдавских производителей, стартовал процесс амнистии молдавских трудовых мигрантов, большая часть которых работает в России", - сказал Додон.

Он отметил, что по разным оценкам это более полумиллиона человек, которые ежегодно переводят в Молдавию около $1 млрд. Эти деньги, как считают молдавские экономисты, позволяют удерживать на плаву экономику республики.

Президент подчеркнул, что Россия - стратегический партнер Молдавии на постсоветском пространстве, последовательно выступающий за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса. Глава Молдавии также напомнил о том, что с Россией Молдавию связывает вековые исторические, культурные и духовные связи, единая православная вера.

Полностью интервью будет опубликовано на лентах и сайте ТАСС, а также в программе "Формула власти" на телеканале "Россия 24".