Стурза: Американцы ”воруют” у нас несуществующую нефть

Бывший премьер Ион Стурза прокомментировал недавнее решение правительства Филипа о сдаче в концессию около 40% территории Республики Молдова офшорной компании под предлогом добычи природных ресурсов.

Публикуем полный комментарий бывшего премьера:

«На днях фин нанаша торжественно объявил (как только он умеет это делать), что американцы будут добывать у нас нефть и газ. Супер! Только вот Frontera Resources - маленькая и мутная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. Единственный ее «актив» - здание N 12 в Южной Кахетии (Грузия). Маргинальный дом, «обветшавший» еще с советских времен.

Их «опыт» состоит в «рубке» денег маленьких инвесторов на фондовом рынке, постоянно кормя их обещаниями: вот-вот. Есть и такой «бизнес»… В октябре 2015 года они превысили любую меру, заявив, что нашли запасы 3,8 триллиона кубических метров газа. Масштаб этой глупости могут понять лишь специалисты, а также те, кто зададут поиск в Google.

Для сравнения, ВСЕ запасы Катара составляют 12 триллионов кубических метров! Вызывающее «объявление» вызвало огромный скандал в Грузии, правительство отказалось официально одобрить эти «резервы» и потребовало возмещения убытков за невыполнение положений концессионного договора. Чтобы иметь в партнерах подобную компанию нужно быть фраером или ... И на каких условиях! Шесть миллионов долл. инвестиций?! Одна лишь скважина для добычи полезных ископаемых (нефть-газ) может достигать 5-10 миллионов, сейсмические работы - десятки миллионов. Роялти 1%?! Можем говорить по-румынски, вознаграждение должно составлять минимум 10%! 50 лет, еще одна шутка ...

Несколько лет назад я направил в Кишинев меморандум, как организовать процесс, чтобы нас не воспринимали, как в Бурунди. Закон о нефти (copy-paste с румынского!), Международный конкурс на техническое условие геологоразведки, на его основе международный конкурс на разведку. Только в этом случае, если что-то будет найдено, следует конкурс на добычу. Практика очень хорошо известна и соблюдается всеми государствами, чтобы избежать скандалов. Но только не в Молдове.

Мы это делаем на основе Кодекса о «глине», как об этом нам объявил «капрал» от окружающей среды. Работая ранее в нефтяной промышленности, я получал в эти дни десятки сообщений: молдаване серьезные? Говорю да, по крайней мере, последовательные. Концессионное соглашение было подписано 2 января! В полный разгар «гулянья». «Инвесторы» тоже не верили, что это серьезно ... Недавно они попросили подписать заявление, подтверждающее, что молдавские чиновники не были пьяны 2 января.

И еще сфоткались вместе с послом США. Для него, посла, это маленькая победа, называетс «boots on the ground» я ... Для молдаван – плата за «печеньки» госпожи Нуланд ... некий молдавский «Bechtel» - 50 км автомагистрали за 1,5 млрд. долларов ...

PS: Есть и хорошая новость! Нет в Молдове серьезных запасов нефти и газа: ни обычных, ни сланцевых.

Специалисты в данной области знают это очень хорошо и очень давно. Лишь пару трещин и карстовых пустот в сарматских отложениях Молдавского бассейна в Румынии. Могут быть вырыты еще пару скважин с дебитом 20 тыс. кубометров газа в сутки для хлебопекарни из Викторовки. Или добывать пару баррелей тяжелой нефти в сутки для Вэлень. И все. А нужна ли она нам, эта нефть? Какие богатые нефтью страны являются демократическими, где рядовые граждане процветают? Немногие…».