Нэстасе: Мишенью Плахотнюка является не одномандатная, а смешанная система

В условиях захваченного государства попытка изменения нынешней избирательной системы не является реформой, в которой нуждается сейчас Республика Молдова.

Таково мнение лидера Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, который отметил, что «это очередной блеф Плахотнюка, который сознает, что после изменения Конституции без поддержки на европейском уровне и без политического консенсуса нельзя получить абсолютную одномандатную систему при наличии института отзыва депутата, разве что с фатальными рисками».

«Максимальная мишень олигарха – не одномандатная система с лишением недостойного депутата мандата, а смешанная система, в которой отзыв депутата, о котором так много трубят, исчезает, а система может быть изменена всего лишь путем внесения поправок с помощью 51 депутата в Кодекс о выборах, а не изменения Конституции», - заявил Нэстасе в рамках интервью для Jurnal.md.

По словам Нэстасе, «он считает, что смешанная система – это спасательный круг Плахотнюка от тюрьмы, о котором он уже договорился с Додоном с точки зрения левого альянса (они и по символу, используемому ПСРМ и Edelweiss - пятиконечная звезда, как два сиамских близнеца). Додон хорошо знает, что случится, когда Платформа DA придет к власти – вместе с Плахотнюком они будут анализировать свои проделки в тюрьме».

«Очевидно, что минимальная цель – это повышение рейтинга ДПМ и отвлечение внимания общества от старых и новых краж: кражи миллиарда, сдачи аэропорта в концессию, отмывания десятков миллиардов из России, «смутной» концессия 40% территории нашей страны, сомнительной «договоренности» с украинской стороной о преступной эксплуатации Днестра и др.», - констатировал Нэстасе.

Владелец ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк объявил 6 марта об инициировании изменения избирательной системы и перехода к избранию депутатов по одномандатным округам.

Напомним, что в 2013 г. олигарх Владимир Плахотнюк - ныне председатель ДПМ - уже запускал подобную инициативу в парламенте. Законопроект об изменении молдавской избирательной системы из пропорциональной (существующей в настоящее время) в смешанную был принят в парламенте, но впоследствии отменен депутатами ЛДПМ и ПКРМ.

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, находясь недавно в Кишиневе, заявил, что в 2013 году инициатива вызвала опасения из-за риска того, что она предоставит возможность некоторым олигархам оказывать влияние на политические партии.