14 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В Кишиневе руководство строительной фирмы осуждено за мошенничество с недвижимостью
14.03.2017

Руководство одной строительной фирмы осудили за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление служебными обязанностями.

Директора, его заместителя и завотделом инвестиционных контрактов приговорили к тюремному заключению от восьми до десяти лет.

По данным прокуроров, с 2007 по 2009 годы они мошенническим путем получили 25 миллионов леев от 43 потерпевших на строительство квартир.

Обещанные дома должны были построить в Кишиневе и Криково до 2009 года. Пока же там заложили только фундамент. Приговор можно обжаловать.


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.