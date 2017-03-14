В Кишиневе руководство строительной фирмы осуждено за мошенничество с недвижимостью

Руководство одной строительной фирмы осудили за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление служебными обязанностями.

Директора, его заместителя и завотделом инвестиционных контрактов приговорили к тюремному заключению от восьми до десяти лет.

По данным прокуроров, с 2007 по 2009 годы они мошенническим путем получили 25 миллионов леев от 43 потерпевших на строительство квартир.

Обещанные дома должны были построить в Кишиневе и Криково до 2009 года. Пока же там заложили только фундамент. Приговор можно обжаловать.