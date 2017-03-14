Мнение: Плахотнюк нажил себе влиятельных врагов в России

После того как Владу Плахотнюку удалось захватить всю власть в стране, он оказался в собственном капкане. Более того, лидер ДПМ нажил себе влиятельных врагов в России.

Такое мнение высказал гражданский активист Валерий Паша в рамках передачи, сообщает unimedia.info.

По словам активиста, отношения Плахотнюка с "кругом влиятельных людей" из Российской Федерации ухудшились после отмывания денег в особо крупных размерах( около $ 22 млрд ) через молдавские банки.

"Существует напряжение между Владом Плахотнюком и очень серьезными людьми из России. Он приобрел себе таких врагов, что не может даже вылететь из страны на самолете. В этом отчасти виноват и Вячеслав Платон. Не случайно появилось видео, в котором мы видим, что Платон обсуждает за чашкой чая разные схемы отмывание денег с демократом Андронаке. Вот именно поэтому мы бедные, из-за таких умных ребят, которые умеют работать с большими цифрами ", - заключил Паша.

Напоминаем, что ранее собеседники корреспондента российского "Коммерсанта" приводит сведения, что премьер Молдовы пожаловался на Москву, которая добивается того, чтобы лидер ДПМ и бизнесмен Влад Плахотнюк оказался под мониторингом Интерпола.

В связи с чем Россия проявляет такую настойчивость, молдавский премьер не уточнил.