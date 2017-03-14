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Политика
ЕС опубликовал доклад о реализации Молдовой повестки дня Соглашения об ассоциации
14.03.2017

В контексте подготовки к Совету по Ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз от 31 марта 2017 года, Служба по внешним делам ЕС и Европейская комиссия опубликовали сегодня доклад, касающийся реализации Молдовой повестки дня Соглашения об ассоциации.

Это первый документ нового поколения, который ЕС должен будет подготовить к каждому ежегодному собранию Совета по ассоциации с Молдовой.

Доклад относится к эволюциям, зарегистрированным в Республике Молдова, в реализации Повестки дня ассоциации в период после парламентских выборов, с ноября 2014 г. по март 2017 г.

Подчеркивая начатые реформы по восстановлению независимости судебной системы, борьбе с коррупцией, по усовершенствованию государственного управления и обеспечению макроэкономической стабильности, в докладе также отмечены и аспекты, которые, по мнению ЕС, необходимо улучшить.

Анализ доклада показывает взаимосвязь между долгосрочными и среднесрочными приоритетами, выявленными ЕС, и приоритетами повестки дня в реализации Соглашения об ассоциации, установленных, в том числе, и в Национальном плане деятельности на период 2017-2019 гг.


 
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