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Усатый: Чтобы выйти из тюрьмы, Мынзат дал показания на тестя
14.03.2017

Скандально известного адвоката Валериана Мынзат, который месяц назад был задержан прокурорами Центра по борьбе с коррупцией по обвинению в мошенничестве, заставили дать показания против своего тестя Семёна Фурдуя.

В итоге адвоката выпустили из пенитенциарного учреждения и поместили под домашний арест. Об этом, во время прямого включения на своей странице в Facebook, сообщил лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый.

Семён Фурдуй был депутатом Парламента Республики Молдова от  Либерально-демократической партии и получил известность в связи с так  называемой «поправкой Фурдуя», которая предусматривала включение затрат на транзит топлива в страны Европы в тариф для потребителей природного  газа в Молдове. Эта поправка была предложена и утверждена летом 2014  года. Ежедневно вследствие данной поправки молдавские потребители дополнительно платили по 800 тысяч леев.

На днях новостной портал Deschide.MD опубликовал несколько фотографий  – стоп-кадров с камер видеонаблюдения, установленных в Пенитенциаре  №13. На этих снимках Валериан Мынзат запечатлён во время мытья полов в  учреждении.

Как сообщает UNIMEDIA, Валерий Мынзат передал через своих адвокатов,  что он никогда не стыдился работы. Более того, адвокат сообщил, что сам  обратился с заявлением на имя начальника тюрьмы, в котором просил разрешить заниматься этой работой, лишь бы не находиться в камере.


 
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