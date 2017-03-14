Усатый: Чтобы выйти из тюрьмы, Мынзат дал показания на тестя

Скандально известного адвоката Валериана Мынзат, который месяц назад был задержан прокурорами Центра по борьбе с коррупцией по обвинению в мошенничестве, заставили дать показания против своего тестя Семёна Фурдуя.

В итоге адвоката выпустили из пенитенциарного учреждения и поместили под домашний арест. Об этом, во время прямого включения на своей странице в Facebook, сообщил лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый.

Семён Фурдуй был депутатом Парламента Республики Молдова от Либерально-демократической партии и получил известность в связи с так называемой «поправкой Фурдуя», которая предусматривала включение затрат на транзит топлива в страны Европы в тариф для потребителей природного газа в Молдове. Эта поправка была предложена и утверждена летом 2014 года. Ежедневно вследствие данной поправки молдавские потребители дополнительно платили по 800 тысяч леев.

На днях новостной портал Deschide.MD опубликовал несколько фотографий – стоп-кадров с камер видеонаблюдения, установленных в Пенитенциаре №13. На этих снимках Валериан Мынзат запечатлён во время мытья полов в учреждении.

Как сообщает UNIMEDIA, Валерий Мынзат передал через своих адвокатов, что он никогда не стыдился работы. Более того, адвокат сообщил, что сам обратился с заявлением на имя начальника тюрьмы, в котором просил разрешить заниматься этой работой, лишь бы не находиться в камере.