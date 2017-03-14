Бывшая жена Филата вспомнила, как готовила картошку в общежитии

Весна навеяла ностальгию на экс-супругу Влада Филата, журналистку Анжелу Гонца.

На своей странице в социальной сети она опубликовала фотографию с жареной картошкой, ударившись в воспоминания о студенческих годах.

В частности, Гонца вспомнила, что делила комнату с двумя девушками, которые прекрасно готовили.

- Они готовили так хорошо, что все мужчины общежития приходили к нам в комнату - вечером, когда был готов красный борщ или токана. Мне доверяли единственный рецепт: жареную картошку. И спустя 20 лет он (рецепт - прим. авт.) единственный, которым я горжусь, - написала Гонца.

Свою запись в социальной сети экс-супруга Филата заключила хэштегом #tinempost (в переводе на русский язык - держим пост).