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Бывшая жена Филата вспомнила, как готовила картошку в общежитии
14.03.2017

Весна навеяла ностальгию на экс-супругу Влада Филата, журналистку Анжелу Гонца.

На своей странице в социальной сети она опубликовала фотографию с жареной картошкой, ударившись в воспоминания о студенческих годах.

В частности, Гонца вспомнила, что делила комнату с двумя девушками, которые прекрасно готовили.

- Они готовили так хорошо, что все мужчины общежития приходили к нам в комнату - вечером, когда был готов красный борщ или токана. Мне доверяли единственный рецепт: жареную картошку. И спустя 20 лет он (рецепт - прим. авт.) единственный, которым я горжусь, - написала Гонца.

Свою запись в социальной сети экс-супруга Филата заключила хэштегом #tinempost (в переводе на русский язык - держим пост).


 
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