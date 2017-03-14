Синоптики прогнозируют сильный ветер и слабые дожди

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой Noi.md, сегодня на севере страны пройдут слабые дожди, а в центре и на юге ожидается облачная погода.

В северных районах столбики термометров покажут до +5..+8°C днем и до 0..+3°C ночью. В центральной части страны днем температура воздуха поднимется до +6..+9°C, а ночью опустится до +1..+4C°. На юге Молдовы днем ожидается до +7..+10°C днем, ночью – до +2..+5°C.

Ветер – северный, 6-11 м/с, атмосферное давление – повышенное.