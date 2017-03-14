Интересное «Синий кит» вовлекает молдавских подростков в смертельный квест Виктор Суружиу Самоубийство двух несовершеннолетних в Кишиневе, которые сбросились с крыши многоэтажного дома в ночь на 8 марта, вызвало тревогу у многих родителей – в социальных сетях и СМИ распространяется информация, что погибшие играли в смертельно опасную игру «Синий кит».

Об этом недвусмысленно свидетельствуют их аккаунты в социальных сетях с фотографиями, сопровождаемыми соответствующими хэштегами и мрачными подписями. До окончания расследования правоохранители отказываются подтверждать прямую связь двойного суицида с «Синим китом», однако версия о влиянии так называемых «групп смерти» стала одной из ключевых. Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства».



Сегодня в популярных социальных сетях по-прежнему можно без особого труда обнаружить десятки аккаунтов молдавских детей, вовлеченных в эту своеобразную секту, которая навязывает подросткам культ смерти. В Молдове и других странах продолжают появляться все новые и новые сообщения о случаях игры несовершеннолетних в «Синего кита» и другие похожие игры.



Буквально на днях правоохранительные органы обнаружили символику участия в смертельной онлайн-игре на телах нескольких восьмиклассников из Дрокии. В Приднестровье, похоже, «Синий кит» тоже приобрел характер эпидемии: около 300 юношей и девушек состоят в «группах смерти», при этом за последние месяцы зарегистрированы, как минимум, три случая суицида среди подростков.



На пропаганду самоубийств в Интернете уже обратили внимание политики, представители церкви, общественные организации и администрации самих социальных сетей. В соцсетях ищут онлайн-волонтеров для изучения аккаунтов и выявления подростков, склонных к суициду. Митрополит Владимир выступил со специальным обращением к общественности. В то же время правоохранительные органы призывают взрослых к повышенной бдительности, а в парламенте поднимают вопрос об ужесточении контроля над Интернетом и создании госучреждения, наделенного специальными полномочиями в данной области.



Под влиянием «групп смерти»



15-летний юноша и 16-летняя девушка покончили жизнь самоубийством в ночь на 8 марта в столичном секторе Ботаника. Они прыгнули с крыши 18-этажного жилого дома на пересечении бульвара Траян и улицы Гренобля. В момент прыжка подростки были связаны клейкой лентой. От полученных травм они скончались на месте. В кармане у парня представители правоохранительных органов нашли прощальную записку: «Мы любим друг друга! Похороните нас вместе».



Судя по активности несовершеннолетних в социальных сетях, к этому шагу они шли давно. Делом о самоубийстве двух подростков, получившим широкий общественный резонанс, занимается офис сектора Чентру Кишиневской муниципальной прокуратуры. Для расследования была сформирована следственная группа, в состав которой вошли сотрудники прокуратуры, полицейские, специалисты в области киберпреступности. По информации правоохранителей, рассматриваются различные версии, в том числе самоубийство и доведение до суицида.



В настоящее время специалисты изучают информацию с компьютеров и мобильных телефонов подростков, опрашивают их друзей и знакомых. До окончания предварительного расследования в прокуратуре отказываются подтверждать прямую связь двойного суицида с игрой «Синий кит», однако не скрывают, что влияние так называемых «групп смерти» является одной из ключевых версий. Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства».



«Новая формула преступления»



Правоохранительные органы подозревают, что в последние месяцы подростки пребывали под психологическим влиянием, которое и привело к совершению самоубийства. Если эта версия подтвердится в ходе расследования и прокурорам удастся «вычислить» на просторах Интернета виновных, то наказание, согласно ст. 150 Уголовного кодекса, может составить от 2 до 6 лет лишения свободы.



«По факту, в Интернете существует целая технология доведения детей до самоубийства путем дистанционного манипулирования сознанием,- комментирует источник NOI.md в правоохранительных органах. - Группы данной тематики блокируются администрацией соцсетей, как самостоятельно, так и по инициативе органов правопорядка. Существовало много однотипных сообществ, большинство из которых уже не функционируют. В то же время периодически они возрождаются. Мы видим формирование новой формулы преступления, и силовыми методами эту проблему не решить».



Как отмечает наш собеседник, в существующих нормах нет ответа, как следует квалифицировать эту преступную деятельность в виртуальном пространстве. По его словам, проблему надо решать путем совершенствования законодательного регулирования и взаимодействия между правоохранительными органами разных стран.



Друзья знали, но не придавали значения



Сразу после двойного самоубийства в СМИ и Интернете стали появляться предположения, что парень и девушка находились в заключительной стадии компьютерной игры. Изучение аккаунтов подростков в соцсетях действительно наталкивает на мысль, что они решились на этот шаг под влиянием «Синего кита». Подростки неоднократно намекали на самоубийство, а в их постах проскальзывали темы неудовлетворенности собственной жизнью. На веб-страницах погибших молодых людей нашли сообщения, похожие на выполнение заданий в ходе этой игры.



В соцсетях пользователи, знакомые с погибшими, высказывают мнение, что один из них играл в «Синего кита» и постепенно вовлек другого. Некоторые из друзей подростков утверждают, что знали об их участии в игре, но не придали этому значения. Оба несовершеннолетних периодически публиковали фотографии порезанных рук и позировали на крышах высотных домов, сопровождая снимки и коллажи мрачными надписями. При этом в аккаунтах можно найти хэштеги «suicide», «goodbye», «transformation», «problems» и т.п.



Перед трагедией в аккаунтах молодых людей в «Инстаграме» и других соцсетях появлялись странные фотографии и видео, которые сопровождались хэштегом «Синий кит». Парень и девушка учились в разных лицеях, но вместе посещали уроки танцев. В одном из последних видеороликов юноша и девушка танцуют вместе, при этом пост сопровождался подписью «Bye» - вероятно, таким способом подростки прощались со всеми.



Смертельно опасная Интернет-эпидемия



В прошлом году игра «Синий кит» стремительно набрала популярность в постсоветских республиках и стала буквально эпидемией, разносимой через социальные сети. Сначала игра получила распространение в России, Казахстане и Украине, а затем в Молдове и некоторых других странах. Сегодня подобных игр уже десятки, они появляются и под другими названиями. В группу риска попадают, как правило, дети от 13 до 16 лет. Игра представляет собой квест в реальном времени, который длится 50 дней. Участники получают задания от анонимных виртуальных «кураторов» через так называемые «группы смерти» в социальных сетях. После того, как все этапы пройдены, подростка склоняют к совершению самоубийства. Если он отказался, «куратор» угрожает смертью его семье и близким.



Участники этих «групп смерти» ассоциируют себя с китами – высокоразвитыми морскими животными, которые якобы осознанно совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. Способность пойти на самоубийство привязывается к внутренней свободе, окружается ореолом таинственности и романтизма. Декларируется, что к этой игре могут присоединиться только избранные, лучшие. Изначально все подается в форме увлекательной игры, и в этом состоит особая опасность, поскольку жертвой «групп смерти» может стать практически любой внушаемый ребенок.



Подросток в игровой форме вовлекается в выполнение определенных заданий (например, нарисовать на руке шариковой ручкой кита). Постепенно задания становятся во все более деструктивными (к примеру, сделать на руке или ноге надпись лезвием). Каждый раз «игрок» должен предоставить доказательства выполнения различных миссий. Создатели таких групп накапливают информацию, выясняя, из какой семьи новый участник и какое у него настроение, составляют психологических портрет «игрока», просят прислать геоданные и т.д. Потом эти сведения используются для манипуляции ребенком. Вычислить организаторов квеста не так просто, потому что они, как правило, действуют инкогнито и используют подростков для координации своей преступной деятельности.



По данным правоохранительных органов, в 2016 г. в Молдове свели счеты с жизнью 23 подростка – вдвое больше, чем годом ранее. Еще 130 несовершеннолетних предпринимали попытки покончить с собой – этот показатель на 30% выше, чем в 2015 г. С начала нынешнего года зарегистрировано два суицида среди несовершеннолетних и порядка 25 попыток самоубийства. В настоящее время в правоохранительных органах определяют, сколько юношей и девушек из Молдовы вовлечено в «группы смерти».



В приднестровском регионе, похоже, «Синий кит» тоже приобретает характер эпидемии. По подсчетам местного МВД, около 300 несовершеннолетних жителей Приднестровья состоят в «группах смерти», созданных в социальных сетях. При этом за последние месяцы на Левом берегу Днестра зарегистрированы, как минимум, три случая суицида среди подростков. По местному телевидению идут профилактические передачи, в МВД открыта круглосуточная телефонная горячая линия для несовершеннолетних и их родителей.



«Big Brother» в помощь



На этом фоне в Молдове вновь подняли вопрос об обеспечении контроля над Интернетом и появлении госучреждения, наделенного специальными полномочиями в данной области. В частности, в одной из телепередач спикер парламента Андриан Канду заявил, что с незаконными действиями в виртуальном пространстве поможет справиться закон, носящий название «Big Brother», который уже год фигурирует в повестке дня законодательного органа. Канду рассчитывает на его принятие во время текущей парламентской сессии.



В то же время, по мнению правоохранителей и психологов, главную роль в предупреждении участия подростков в «группах смерти» должны играть родители и близкое окружение: ребенок не должен чувствовать себя одиноким и брошенным. На протяжении последних месяцев полиция неоднократно взывала к бдительности родителей, а на следующий день после двойного самоубийства выступила ещё с одним обращением. Подростков призвали к осторожности в виртуальном пространстве, а родителей – сообщать в правоохранительные органы о подозрительных контактах их детей в Интернете по телефону доверия 116 111.



В сообщении МВД несовершеннолетним пользователям социальных сетей предлагается не делиться персональной информацией с незнакомыми людьми, включая номер домашнего телефона, учебного заведения, адрес проживания. Им также рекомендуют не соглашаться на запись собственного изображения в Интернете и не вносить незнакомых персон в список контактов.



Как отмечают в Генеральном инспекторате полиции, в феврале 2017 г. был выпущен специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми Интернета, включая доведение до суицида в ходе новой смертельно опасной игры. Чтобы предотвратить трагический конец, полиция советует следить за веб-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а также открыто объяснить детям все «за» и «против» использования соцсетей и других ресурсов Интернета.



Родителям также рекомендуют попробовать узнать больше о виртуальных друзьях своего ребенка и разъяснить детям, что не всё, что они видят и читают в Интернете, является правдой. Чтобы обезопасить детей, специалисты рекомендуют установить программу «Родительский контроль». Она позволяет блокировать или удалять данные из компьютера и смартфона, а также читать сообщения и получать доступ к файлам.

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