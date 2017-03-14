Красносельский пожаловался Карасину на односторонние действия Кишинева

Лидер Тирасполя Вадим Красносельский пожаловался вице-министру иностранных дел РФ Григорию Карасину, что Молдова прибегает к односторонним действиям против Приднестровья. Карасин посетил Тирасполь 13 марта.

Карасина сопровождали заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Виталий Тряпицын, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Молдова Фарит Мухаметшин.

«Спасибо за возможность побывать на гостеприимной приднестровской земле. Мы здесь не в первый раз и всегда ощущаем теплоту сердец, человеческого внимания, хорошую организацию, ну и, естественно, дыхание истории, которая всегда с нами. Мы приехали, чтобы обсудить конкретные вопросы взаимодействия между Российской Федерацией и Приднестровьем. Речь идет о вполне конкретных планах. Они отражены в двусторонних документах и материалах межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям. Очень много конкретных наметок и поручений дано и после ваших визитов в Москву», — отметил в беседе с главой приднестровского государства Григорий Карасин.

Вадим Красносельский заявил, что для Приднестровья очень важны отношения с Россией, особенно на фоне «односторонних действий Молдовы». «Мы приветствуем формат "5+2" и идем по пути решения конкретных вопросов,от которых зависит жизнь простых людей. Мы конструктивно настроены,и в сегодняшней беседе озвучим позиции, по которым мы, в принципе, двигаемся вперед, ожидая ответной реакции», — сказал Красносельский.

Карасин заявил, что односторонние действия ведут к непониманию и обострению ситуации. Он подчеркнул, что в диалоге с молдавскими официальными лицами затрагивалась приднестровская тема.