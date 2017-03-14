Павел Филип: Программа Prima casă будет запущена до конца апреля

Программа Prima casă, которая облегчает молодежи получение жилья, будет запущена до конца апреля. Об этом заявил сегодня премьер-министр Павел Филип. Глава кабмина отметил, что проект будет координироваться с Международным валютным фондом (МВФ), а государство гарантирует, что первый взнос за жилье будет меньше, чем рыночная ставка по ипотеке.

Первый вице-председатель Демократической партии (ДПМ), премьер Павел Филип кратко рассказал, что обсуждалось на еженедельном заседании партии.

«Я рассказал коллегам про беседу с МВФ относительно действий правительства. Мы договорились внедрить документ по развитию экономики в соответствии с Планом-2020. Мы на финишной прямой в том, что касается политического утверждения реформы центральной публичной администрации. Мы хотим объединить службы Registru с загсом и Государственной регистрационной палатой», — сказал глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, на заседании поднимался вопрос пропаганды в интернете суицида среди подростков.

«Общественность также проявляет повышенное внимание к этому вопросу, а власти, непосредственно правительство, занимается этим вопросом уже много месяцев, возможно, год. Я гарантирую, что принимаются все необходимые меры, чтобы это явление не распространилось», — отметил Филип.

Демократ также сообщил, что проект нового Кодекса о выборах, предполагающий переход на одномандатную избирательную систему, будет зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.