Уроженец Молдовы опустошил фондовый рынок США на $28 млн

Ущерб от мошеннических операций владельцев украинской компании Avalon на американском рынке ценных бумаг оценивается в $28 млн.

Об этом сообщила американская Комиссия по операциям с ценными бумагами, которая в минувшую пятницу возбудила иск в федеральном суде в отношении владельца и директора Avalon - 34-летнего уроженца Молдавии Натана Файера, проживающего в Киеве и США, а также против уроженца Украины 35-летнего Сергея Пустельника, осуществлявшего фактический контроль над компанией.

Они действовали через нью-йоркскую брокерскую компанию Lek Securities, которая специализируется на проведении биржевых операций в интересах иностранных граждан.

По данным комиссии, участники мошеннической схемы сначала размещали заказы на приобретение или продажу ценных бумаг, а затем их быстро отменяли. Они вынуждали партнеров приобретать пакеты акций по искусственно завышенным ценам.

Комиссия по операциям с ценными бумагами уже заморозила активы Avalon, находившиеся под контролем Lek Securities и получила от суда разрешение добиваться замораживания средств, незаконно выведенных этой компанией за пределы США.