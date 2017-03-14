Мандат Киртоакэ может быть прерван до конца года

В ближайшее время будет объявлено о создании инициативной группы по организации референдума об отставке Дорина Киртоакэ.

После неудачной попытки инициировать референдум по отставке генпримара Кишинёва в прошлом году, фракция Партии социалистов (ПСРМ) в Муниципальном совете Кишинёва (МСК) высказала намерение повторить попытку. По словам председателя фракции ПСРМ в МСК Иона Чебана, проведшего брифинг во вторник, 14 марта, Дорин Киртоакэ до конца может быть освобождён от своей должности, передаёт NOI.md.

Муниципальный советник выразил уверенность в том, что вопрос с отставкой Киртоакэ может быть разрешён до конца 2017 года. «Я могу дать гарантии того, что до конца этого года он будет отправлен в отставку. В ближайшей перспективе будут инициированы досрочные выборы примара, и каждый горожанин сможет проголосовать за наиболее достойного, по его мнению, кандидата. Перед этим мы намерены провести публичные обсуждения, которые не будут построены исключительно на обсуждении политических вопросов. Там все желающие смогут представить общественности своё видения решения городских проблем», - отметил председатель фракции социалистов.

Чебан рассказал о многочисленных жалобах горожан на ситуацию в Кишинёве. «Город страдает от безразличного и бездарного управления. Сотни кишинёвцев обращаются к нам с просьбой предпринять все усилия по изменению ситуации в городе, в котором многим становится некомфортно жить. Перед всеми нами предстаёт картина города, пережившего экологическую катастрофу. Дороги разбиты, повсюду грязь, строительство ведётся на каждом углу с грубыми нарушениями законодательства. Инвесторы бегут из Кишинёва или не приходя сюат, так как в городе процветает коррупция и своячество», - добавил глава фракции ПСРМ.

Напомним, что в 2016 году уже была создана инициативная группа по организации референдума об отставке Киртоакэ, но решение о её создании было обжаловано Апелляционной палатой Бельц по ходатайству адвокатов генпримара. Решение суда было обжаловано в Высшей судебной палате, которая отклонила её. Позде местные избранники от фракций ПСРМ, коммунистов и беспартийных, «Нашей партии» и Европейской народной партии предприняли попытку инициировать референдум путём голосования в Муниципальном совете.

На голосовании, проведённом в рамках внеочередного заседания МСК 13 сентября 2016 года, идею организовать плебисцит по отставке градоначальника поддержали 32 советника. Этого оказалось недостаточно, так как в подобных случаях необходимы голоса, как минимум, 2/3 состава МСК, то есть 34 местных избранников.