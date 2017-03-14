Ася Варбанова: На женщинах в 2,5 раза больше неоплачиваемого труда по дому и уходу за детьми, чем на мужчинах

Лена Держанская

Больше ста лет назад Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Клара хотела равноправия и солидарности. Добились ли этого современные женщины? Allmoldova задала этот вопрос Асе Варбановой, главному техническому советнику программы «Женщины в политике», программному координатору ООН Женщины в Молдове. Разговор получился на равных.

Проекту «Женщины в политике» три года. На сайте ООН приведен перечень достижений, которых вам удалось добиться за все это время и он довольно внушительный. Понимаю, что все эти достижения одинаково важны и все-таки, чего самого главного удалось добиться за время внедрения проекта?

За все время внедрения проекта мы действительно добились множества достижений благодаря тесному сотрудничеству с нашими партнерами из парламента, правительства и гражданского сообщества Молдовы. Для меня самым важным достижением является тот факт, что женщины, с которыми мы работали, особенно на местном уровне – я имею в виду местных и районных советников, мэров, государственных чиновников, женщин, стремящихся в политику со всех уголков Молдовы, – все они стали более активными и заметными. Многие из них стали лидерами в своих общинах, они проводили мероприятия, которые затрагивали не только конкретные общественные проблемы, но и вдохновили других женщин на более активное участие в процессах принятия решений.

Проект также способствовал позитивному завершению процесса, начатого много лет назад по разработке и принятию законодательных поправок, впервые вводящих гендерную квоту в стране. Речь о Законе 71 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, который был принят парламентом Молдовы в апреле 2016 года абсолютным большинством голосов. Это стало возможным благодаря очень активной адвокационной кампании гражданских активистов. Закон предусматривает поправки в 15 других кодексов и законов. Например, данный закон вводит 40% гендерных квот для партийных списков на парламентских и местных выборах, а также для Кабинета министров. Это очень важный шаг для страны. И если на следующих выборах партии не только последуют закону, но и поставят женщин в выигрышные позиции в списках кандидатов, это приведет к увеличению числа женщин в парламенте и местных советах, число которых в настоящее время составляет 23 и 30% соответственно.

Бюджет вашего проекта составляет почти 3,5 миллиона долларов США, деньги предоставило Правительство Швеции. Если на минуту представить, что проект закрылся, и финансирование закончилось, как вы думаете, сколько стоило бы нашему правительству продолжение этого проекта? Обязательно ли для этого необходимы финансовые ресурсы?

Подобные проекты служат для ускорения процессов, которые в противном случае, вероятно, потребовали бы больше времени. Кроме того, что мы реализуем сам проект, наша цель состоит в том, чтобы создать условия, дать знания, и гарантировать обязательства со стороны соответствующих учреждений и соответствующих лиц для того, чтобы в конце концов достигнутое было продолжено или имело длительный эффект. Одной из наших задач также является выявление и поддержка так называемых «вестников перемен», которые способствуют развитию равноправного и справедливого общества, не боятся высказывать свое мнение, держат связь друг с другом и со всеми остальными. Под «вестниками перемен» я имею в виду лидеров сообщества, которые есть в каждом городе или общине. Финансовая поддержка важна, но без подлинной политической воли, активного гражданского общества и таких «вестников перемен» мы не сможем добиться реального прогресса в области гендерного равенства, прав человека или развития. Так обстоят дела не только Молдове, но и в любой точке мира.

Наш проект осуществляется двумя агентствами Организации Объединенных Наций: ООН Женщины и ПРООН, а также двумя неправительственными организациями - Фондом Восточной Европы и Центром партнерства в целях развития. Сфера охвата очень широка, у нас есть различные проектные мероприятия, такие как программы наставничества и небольшие гранты для женщин-советников; тренинги для начинающих, кандидатов и избранных женщин; местные политические клубы в семи районах; обмен визитами для женщин-мэров; диалоговые форумы между членами парламента и гражданами со всей Молдовы; фотоконкурс по гендерному равенству; работа со средствами массовой информации по вопросам учета гендерных факторов; кампании по просвещению избирателей; исследования и анализ; поддержка совершенствования законодательства и прочие. Все эти мероприятия вносят свой вклад в изменение социальных представлений о роли женщин и их способности быть лидерами, равно как и мужчин, и, конечно, все они бросают вызов традиционным взглядам.

В вашем отчете о проделанной работе есть данные о том, что за период программы были проинструктированы порядка 1000 женщин, из них 98 были избраны на роль примаров и местных советников. Чему именно вы учили будущих женщин-политиков? И что самое главное вы пытались до них донести?

В этом нам помогла организация ООН Женщины Молдовы. Они оказала нам поддержку в проведении тренингов для женщин-кандидатов на местные выборы в 2015 году. Большинство женщин, которые присутствовали на этих тренингах, впервые вышли на работу, поэтому у них не было опыта предвыборной кампании. Помимо развития навыков, ориентированных на предвыборную деятельность, на всех мероприятиях было уделено особое внимание гендерному равенству и включению принципов такого равенства в работу на местном уровне. Чтобы выявить потенциальных кандидатов-женщин, мы поддерживали кампании по выдвижению кандидатов в различных городах и селах, в которых местные лидеры, организации гражданского общества и фактически любой человек могли предложить женщин, которые могут быть заинтересованы. Общая цель заключалась в расширении и диверсификации пула квалифицированных и способных женщин для участия в выборах. После окончания выборов мы продолжали оказывать поддержку потенциала и созданию сетей для избранных женщин.

В 2016 году был принят и внедрен пакет законов и поправок к законам, о которых вы говорили выше. Прошло полгода с тех пор, можете ли вы констатировать, что данные законодательные изменения действительно что-то поменяли в нашей стране? И если да, то в чем отразились эти изменения?

Последствия некоторых положений закона уже видны. Согласно информации Национального агентства социального страхования, 439 отцов воспользовались отпуском по уходу за ребенком на конец января 2017 года. Увеличилось число дел, поданных в Совет по борьбе с дискриминацией и Совет по вопросам конкуренции по вопросам сексизма в средствах массовой информации и в рекламе. Как я упоминала ранее, если на следующих выборах политические партии не только последуют закону, но и сделают еще один шаг, поставив женщин на высокие позиции в своих списках, мы сможем увидеть увеличение числа женщин в парламенте и в местных и районных советах.

Как и в случае с любым законом, он может быть эффективным только если ответственные учреждения и общественность в целом знают об этом и используют его по мере необходимости. Мы должны использовать каждую возможность для распространения информации о положениях Закона 71 и о том, как женщины и мужчины могут использовать его для продвижения своих прав.

У вас также отмечено, что на 7% выросло количество статей о женщинах на руководящих постах в местных СМИ. Не кажется ли вам что в этом смысле здесь замкнутый круг: то есть, я, например, и рада бы писать о женщинах-бизнесменах или директорах, но, как показывает мой опыт, их намного меньше, чем мужчин. Как же быть журналистам в этом случае?

В партнерстве с Ассоциацией независимой прессы в прошлом году мы поддержали создание списка женщин-экспертов по различным темам, своего рода базы данных, которая может использоваться журналистами для выявления женщин из различных областей, которые могут быть представлены в журналистских материала. Список находится на сайте API и регулярно обновляется. Я думаю, что это очень хороший ресурс для репортеров, которые хотят видеть больше женщин героинь в своих материалах, но не знают, где их найти. Другим полезным ресурсом является руководство «Гендерный баланс в медиапродуктах», в котором даются рекомендации о том, как преодолеть различные проблемы, с которыми сталкиваются журналисты, учитывающие гендерную проблематику, также там оспариваются некоторые мифы по этому поводу.

Многие на самом деле не до конца понимают, зачем все-таки нужны женщины в политике? Ведь сама политика и высокие уровни принятия решений – это довольно жесткая среда. И женщины, попадая в нее, очень часто начинают меньше времени уделять семье, детям. Зачем, на ваш взгляд, молдавской женщине вступать в политику?

Право женщин участвовать, выражать свое мнение, избираться и быть избранной закреплено в многочисленных документах по правам человека, включая Всеобщую декларацию прав человека, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин и Пекинскую платформу действий, а также в других региональных документах. Женщины имеют право одинаково участвовать в демократическом управлении и обладают признанными способностями в качестве лидеров и вестников перемен.

Я твердо верю, что мы не сможем решить сложные проблемы сегодняшнего дня, не используя талант и потенциал, который у нас есть в наших сообществах, половину из которых составляют женщины. Женщины также последовательно демонстрируют политическое лидерство, работая через парламентские собрания или сети, которые объединяют всех женщин-членов парламента, даже в самых политически агрессивных средах. Они отстаивают проблемы гендерного равенства, такие как устранение гендерного насилия, отпуск по уходу за ребенком, пенсии, законы о гендерном равенстве и избирательная реформа. Мы видели, как это произошло в прошлом году в Молдове, когда женщины-депутаты от всех партий сыграли важную роль в принятии закона 71 и другого пакета законодательных актов по борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием. Большее количество женщин-лидеров, от политики до управления компаниями, важно и по другой причине: этот феномен меняет общепринятые нормы о руководителях и качествах, необходимых чтобы стать эффективным лидером.

За время проекта было организовано множество круглых столов, встреч, форумов, в которых приняли участие сотни, а может и тысячи женщин. Какие они, женщины Молдовы, которые хотят перемен? И чего, кроме перемен, они хотят?

Это женщины со всех уголков и регионов страны, разных возрастов, этнических групп, с различным образованием. Одним из важных аспектов нашего проекта является обеспечение того, чтобы во всех наших действиях мы старались как можно больше включить женщин из групп, которые маргинализированы в процессах принятия решений, например, это женщины ромы или женщины с инвалидностью. Многих женщин, которых я встречала, объединяет одна важная вещь - это желание сделать Молдову лучше, не столько для себя, сколько для своих детей и внуков. Они хотят сделать эту страну местом, где будущие поколения захотят остаться и инвестировать свой талант.

В рамках вашего проекта было написано множество историй успеха, но, может, вы вспомните наиболее запоминающуюся?

Мне вспоминаются две истории, одна о местном советнике в деревне Пепень, которая получила грант на установку дорожных знаков после смерти мужа в ДТП. Вторая история женщин-мигрантов в городе Сорока, которые боролись с коррупцией, чтобы открыть свой бизнес. Во всех историях меня больше всего впечатляет решительность, воля и упорство этих женщин, которые смогли внести позитивные изменения даже в самых трудных условиях.

Многие считают, что основная и главная роль женщины – стать матерью, если она этого хочет, конечно. Все-таки, дайте совет, как женщине совмещать материнство и работу, особенно если она работает в политике?

Я бы хотела обратить внимание на тот факт, что женщины выполняют как минимум в два с половиной раза больше неоплачиваемого труда по дому и уходу за детьми, чем мужчины, причем во всем мире, Молдова не является исключением. И если мы хотим изменить роль женщины в обществе, мы должны попытаться изменить роль мужчины. Нам нужно переосмыслить те социальные нормы и ожидания, которые диктуют, что женщина должна сидеть дома, а мужчина должен работать. Именно поэтому такие государственные меры, как отпуск по уходу за ребенком для отцов, имеют важное значение, поскольку они могут освободить женщин от оплачиваемой работы и дать им право выбирать. Если мы хотим добиться гендерного равенства в политике, в экономике и во всех сферах жизни, а также для того, чтобы извлекать пользу из более равноправного мира, изменения должны происходить со всех сторон.