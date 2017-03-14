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Экономика
Возврат денег из трех проблемных банков
14.03.2017

В феврале три банка, находящихся в процессе ликвидации, смогли погасить государству долги на общую сумму 28,6 миллионов леев.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Министерства финансов, Banca de Economii вернул из чрезвычайного кредита – 18,3 млн. леев, Banca Socială – 10 млн. леев и Unibanc – 0,3 млн. леев. Таким образом, из печально известного «украденного миллиарда», на сегодняшний день, удалось вернуть 932,54 миллиона леев. Эта сумма составляет, примерно, 10% от чрезвычайного кредита, который правительство выделило трем проблемным банкам под свою гарантию и 0,5% годовых.

Следует подчеркнуть, что, согласно закону, по которому правительство взяло на себя ответственность, государство будет возвращать в Национальный банк деньги в течение 25 лет. Начальная сумма, при этом, составляет 13,58 млрд леев. Деньги возвращаются за счет погашенных кредитов и продажи банковских активов. Номинальная процентная годовая ставка будет колебаться в районе 5%. То есть, за четверть века общая сумма возврата увеличится, примерно, до 25 миллиардов леев. 


 
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