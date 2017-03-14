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Додон подтвердил - встреча с Путиным запланирована на 17 марта
14.03.2017
Президент Игорь Додон заявил, что у него в планах значится встреча с Владимиром Путиным.

"Встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 17 марта", — сказал Додон. В ходе рабочей поездки в Москву молдавский лидер примет участие в бизнес-форуме, организованном союзом предпринимателей "Деловая Россия".
Ранее Игорь Додон заявлял, что молдавская делегация обсудит инвестиционный потенциал, а также возможности двустороннего партнерства и заключения долгосрочных договоров о сотрудничестве.

Игорь Додон уже встречался с Владимиром Путиным в январе. Президент Молдовы заверил, что вне зависимости от заявлений некоторых политиков Кишинев рассчитывает открыть новую страницу отношений с Москвой. По итогам переговоров президентов был принят план совместных действий, предусматривающий конкретные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества.

 


 
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