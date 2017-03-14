Богдан Цырдя: Плахотнюк пытается разыграть «русофобскую» карту в надежде стать единственным «наместником» Запада в РМ

Сергей ТКАЧ

После того, как премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду передали послу РФ в Кишиневе специальную ноту, у экспертов и аналитиков возникло много вопросов о причинах и обстоятельствах этого демарша. «Молдавские ведомости» попросили прокомментировать инцидент в отношениях Кишинева и Москвы политолога и депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырдю.

Покушение на молдавскую закулису

- Нота протеста России возникла неожиданно даже для наблюдателей. СМИ сообщали лишь о нескольких недоразумениях на российской границе с участием молдавских политиков и чиновников. Но все они давние, а не свежие. Хотелось бы уточнить - кто-нибудь из депутатов, политиков, чиновников, знакомых вам, рассказывал о задержаниях, притеснениях российскими спецслужбами в последнее время?

- Нет, я, по крайней мере, я о таких вещах не слышал. Они может быть между собой что-то обсуждают или доносят в «GBC» (офис Плахотнюка) или другие командные органы управления… Я имею в виду посольство США, Делегация ЕС…

- Но может быть коллеги-социалисты рассказывали?

- На нашем уровне я не слышал разговоров об этом. Мы видели только то, что просочилось в СМИ. Каких-то заявлений депутатов парламента на заседаниях или во время обсуждений в комиссиях не было. Даже в кулуарах никто об этом ничего не говорил из тех, кто задерживался. А задерживалась только Иванова, но и то, как я понимаю на пару минут, потом ее отпустили.

- Таким образом, мы можем сделать вывод, что если что-то и происходило, то за кулисами?

- Думаю, да.

Беспрецедентный шаг

- До встречи с российским послом, как сообщают СМИ, была дискуссия с послами стран ЕС. И, как говорят некоторые участники этой встречи, называлось имя Влада Плахотнюка. И таким образом получается, что нота государства имеет отношение к человеку, который не занимает никаких государственных постов. То есть государственные институты используются для решения чьих-то персональных задач?

- Это очевидно. Я почему сразу догадался, что это именно так, как вы сейчас изложили?

В дипломатической практике обычно какой-то чиновник министерства иностранных дел вручает ноту послу, которого вызывают в МИД. И на этом заканчивается процедура. Могут дать по официальным каналам и т.д..Но чтобы вызвали посла на встречу с премьер-министром страны и спикером парламента, это уже нарушение всех дипломатических норм.

На встрече были и представители МИДЕИ, МВД, других ведомств, когда послу РФ вручалась эта нота протеста. И более того, было сделано заявление о том, что мы прекращаем дипломатические отношения. Ведь что означает рекомендация официальным лицам не ездить в какую-то страну? Фактически это частичный разрыв политических отношений. Это очень серьезное заявление. И кто его делает? Один из них – бизнес-партнер господина Плахотнюка. Это - господин Филип. И второй – фин, родственник, можно сказать, господина Плахотнюка.

Эти два человека лично приходят и говорят, что задержали там неких лиц якобы, а против одного человека было где-то 15 обращений в международные структуры. Ну, понятно, что заявление и обращения были от ФСБ. А международные структуры – это Интерпол и другие организации, которые занимаются транснациональными преступлениями, следят за отмыванием денег, проводят мониторинг определенных лиц, которых подозревают в преступных связях и т.д.. И говорится, что было 15 обращений, и вся информация, используемая для этого, фальшивая.

Я сразу предположил, что речь идет именно о Плахотнюке. Всякий раз, когда о нем заходит речь, официальные лица утверждают, что информация является недостоверной, фальшивой и т.д. Вот на чем их логика строится – у вас нет доказательств. Далее. Не могли прийти на встречу с послом премьер-министр или спикер и делать заявления, если бы дело не касалось кого-то, кто выше них, кого-то самого главного в нашей стране. Просто так они бы не пришли. Они собрали всех послов стран ЕС для того, чтобы показать, что г-на Плахотнюка прессует ФСБ.

Ведь на чем сегодня «выезжает» Плахотнюк в отношениях с ЕС? Он говорит сегодня, видимо, я разорвал в 2009-м коммунистов. Я создал альянс с правыми и в 2010. В 2014 г. я еще раз спас альянс. Не вступил в союз с Додоном, хотя мы и не хотели с ним объединяться. Он говорит: я – единственный гарант Европейской интеграции. И меня ФСБ за это ненавидит и преследует. И вот это было использовано для легитимизации Плахотнюка. Суть демарша проста: меня прессуют, дайте поддержку и денег!

Игра с Западом

- Есть и другая нить, ведущая к этому событию. После визита Игоря Додона в Москву удалось решить ряд проблем, в частности, произошла амнистия трудовых мигрантов, на рынок России вернулись некоторые экономические агенты. Не возникает ли мотив политический ревности? Кому-то удается наладить отношения с Москвой, а кого-то игнорируют.

- Может иметь место и это. Есть ли определенная зависть у г-на Плахотнюка? С ним почти никто не встречается из крупных фигур, Могерини, например, или Туск, или Путин. А с Додоном они встречались. Это, безусловно, напрягает. Дай насолю.

Но мы не можем исключить, что мы наблюдаем результат давления Запада.

Западу уже мало офиса НАТО, контроля над Нацбанком через своего представителя, который работал во французском BNP Paribas. Западу мало, что Плахотнюк выводит из подчинения президента СИБ, госохрану, что он показывает Западу, что от Додона ничего не зависит.

Западу нужен полный контроль и полная лояльность Плахотнюка. Иначе не будет поддержки. И вот Плахотнюк показывает, что у него с Россией нет никаких связей, что он даже разрывает связи с РФ!. Президент страны тем не менее, едет в Москву встречаться с Путиным, то есть, игнорирует демарш ДПМ, показывая ем самым, что у ДПМ и Плахотнюка нет полного контроля над ситуацией. И создается почва для будущего конфликта ДПМ с президентурой. Это раз.

Второе. Он показывает Западу: я ухудшаю отношения с русскими (и офисом НАТО, и поправками в Кодекс о ТВ и РВ, и высылкой журналистов и политологов из РФ). Меня русские ненавидят, пожалуйста, поддержите меня. Он пытается разыграть «русофобскую» карту, надеясь на то, что он станет единственным, подчеркиваю, единственным «наместником» Запада в РМ. И соответственно не надо разрабатывать планов, технологий смены власти.

Вы же видите, что сегодня ТВ7 получил фактически грант или перешел под контроль EED ( Европейского фонда за демократию), то же самое происходит с Jurnal ТВ, который тоже получает грант этой же структуры. И оба телеканала направили свое острие против Плахотнюка. Ходят упорные слухи о наличии анкеты ФБР по кражи миллиарда. Ранее были решения Лодонского суда, замороженны счета на 70 млн евро неких компаний, предположительно близких к олигарху. Ему все больше и больше ограничивают свободу. И вот он решил показать, что он готов полностью «лечь» под Запад. Лечь как? Вот так, с помощью этих громких заявлений в адрес России.

Но он с моей точки зрения, сделал ошибочный ход.

Сокрытие улик

- Есть еще одна версия. Официально сказано, что давление на молдавских политиков и чиновников возникло из-за того, что якобы следователи продвигаются в деле по отмыванию 22 млрд. из России. Но мы же знаем, что «Ландромат», отмывка денег, не могла происходить без участия властей. Не может ли быть так, РФ, ведя свое расследование, вплотную подошли к тем, кто от власти покрывал все эти финансовые операции. И все это выплеснулось на межгосударственный уровень?

- Пока что на этом этапе трудно сказать. Ведь и Платон, и Цопа, и Плахотнюк, они были бизнес-партнерами. И в Asito, и в Moldasig, и Victoriabank, и в ВЕМ где-то были концы. По крайней мере, об этом Платон заявляет открыто.

Недавно даже появились документы (http://moldnews.md/rus/news/84625 ), которые потверждают факт продажи компанией, принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку - OTIV Prime Holding, акций Victoriabank на сумму в 75 млн евро. Произошло это сразу после рейдерских атак на целый ряд компаний и банков. И «захваченные»акции (Цоп?) были проданы людям Платона. И вот из-за этих акций, а вернее попытки Платона сменить руководство Виктория Банк-началась между ними ссора.

Понятно, что Платон и Плахотнюк обменивались банковскими акциями, участвовали в каких-то сделках. Они не называют всех сделок. Это понятно. Об «отмывании 22 млрд» никто не хочет говорить открыто, и у нас нет прямых доказательств участия кого-либо из молдавских властей в этом акте. Предположительно, с ним связаны многие «товарищи». И в том числе, мне кажется, из европейских структур. Ведь эти деньги шли на Кипр, Латвию, другие страны ЕС. Но отмывать миллиарды невозможно без участия топ-менеджеров банков, без политического прикрытия определенными лицами. Во всех государствах есть центры, которые следят за отмыванием денег. Есть определенный мониторинг со стороны Нацбанков за движением крупных капиталов. Когда в твою страну входит третья часть ВВП или больше, то это не происходит без того, чтобы ФБР не знало, или Нацбанк Латвии, допустим. Или чтобы национальный антикоррупционный центр не знал. Так не могло быть. Это же крупные финансовые сети и к информации имеют доступ все, кому надо.

Я, например, думаю, что на этих выборах и Виктора Цопу шантажировали. Его шантажировало ФБР и требовало, что Андрей Нэстасе вышел из президентской гонки в пользу Майи Санду. И Плахотнюка заставили вывести Лупу. Говорят что были письма от правительства Германии чиновникам МВФ о том, чтобы не дать денег правительству Павла Филипа, пока здесь не устаканится ситуация с президентскими выборами. Проще говоря, если господин Плахотнюк не поддержит Майю Санду. Поэтому он ее поддержал. Он даже «переподдержал». И Гимпу поддержал ее. И Лянкэ. Это был огромный позор для ДПМ снять своего кандидата…

Запад пошел на определенный шантаж молдавских политиков для того, чтобы поставить здесь своего представителя во главе государства. И тот факт, что здесь выиграл не представитель Запада, у них это вызвало раздражение. И давление на Плахотнюка с каждым месяцем растет. Ему навязывают новые законопроекты, акции, заявления, еще что-то. И видимо, здесь, в том числе определенные советники из американского посольства, потребовали от действующей власти совершить и этот антироссийский демарш. Чтобы четко показать, что у власти нет с Россией определенных договоренностей, обязательств. Я только так могу объяснить.

А если вернуться к вопросу, не подошли ли российские спецслужбы к тем, кто занимался и участвовал в отмывании 22 миллиардов…Возможно, здесь что-то есть. Как же можно было отмыть столько денег через Молдову и направить их в Европу без прикрытия властей?

Обоснованные подозрения

- Вероятно, схема прорабатывалась детально. На всех этапах должен был быть контроль…

- Кто контролировал Нацбанк и его отдел, занимающийся мониторингом? Ведь они могли перемещение денег заблокировать. А как Moldindconbank до сих пор нормально работал, если его Платон контролировал? Не потому ли, что Платон имел какие-то связи с «кукловодом»? И поэтому ему разрешили действовать. А кто вышел в 2010-2011 с законопроектами, которые позволили отменить государственную пошлину на транзакции, если не тогдашний министр юстиции, А.Тэнасе?. Он выдвинул три законопроекта. И среди них тот, который позволил четко провести всю эту схему. И кто контролирует у нас судебную систему, которая позволяет использовать документы, изготовленные на ксероксе и перечислять миллиарды?

Я не уверен, что у российских или американских спецслужб есть прямые доказательства. Г-н Плахотнюк если и замешан, то через десятки посредников. Он тем и заработал свой капитал и власть, что работает очень филигранно. И мы можем только догадываться, подозревать, выстраивать логические конструкции. Но у нас нет фактологии. Дайте документы, прослушку, видео-материалы!. Этого нет или пока нет. Подойти к нему так близко трудно. Но собрать фактологию для мониторинга определенного уровня, видимо, есть. Почему это делает ФСБ, мне непонятно. Одни говорят, что это связи Платона, другие - что лоббирует дело Усатый. Кто-то говорит, что это делается из национальных интересов РФ, чтобы расследовать многомиллиардные хищения. Или что расследуются связи Солнцевской группировки с определенными олигархами в постсоветском пространстве и т.д… Все это, возможно, есть. Но я сегодня не берусь говорить кто конкретно, какой реальный мотив был у ФСБ, и кто стоит за этой игрой. И игра ли это? Национальный ли это интерес или игра каких-то офицеров российских спецслужб, которые по собственной инициативе начали штамповать «неподготовленные запросы»? Или чтобы просто троллить Плахотнюка и выводить его на определенные договоренности или гарантии, как это делает ФБР? Или чтобы освободить там кого-то? Нам на сегодня это пока неизвестно.

Но тональность с которой выступили г-н Канду и г-на Филип…Все было сделано грубо, что вызывает подозрения. Заявления были сделаны в раздражительной для России форме.

И здесь советники Плахотнюка совершили ошибку. Ведь до сих пор Плахотнюк играл в многовекторность, шантажировал и Запад и РФ полным переходом на сторону противника. Мол, будете давить-уйду к русским! И наоборот. Сейчас, возможно, этот козырь потерян. Теперь он полностью зависит от милости Запада.

«Я есть евроинтеграция»

- Бывший советник по безопасности президента Румынии Юлиан Кифу говорит, что нота Молдовы – это защита суверенитета, что таким образом предотвращены спецоперации РФ, чего не было давно. Может быть, мы действительно имеем дело с актом государственного мужества?

- Давайте посмотрим еще проще на эти действия. Многие говорят, что господин близок Плахотнюку и продвигает его интересы в Румынии. Это я говорю, чтобы было понятно, кто он такой. Это раз.

Господин Плахотнюк, я не раз писал об этом, использует определенные технологии. Вот допустим, если выходит некий политолог Х или политик Y и говорит: «Филат – контрабандист», или «Додон – предатель». Я уже понимаю, что он человек Плахотнюка. Почему? Что мы видим? Ярлык. Мне не важно как зовут этого политика. Они говорят то, что им заказывают в «GBC». У Плахотнюка есть ярлыки для всех, которые используется для разрушения опонента. Они эти ярлыки продвигают через сотни деклараций.

Он и для себя имеет ярлык. Когда его снимали с должности первого вице-спикера, он говорил «что я – есть альянс». Снимая меня, вы разрушаете альянс. Потом он стал себя отождествлять с РМ. Атака на меня, есть атака на суверенитет, атака на Молдову. Сейчас он пошел еще выше. Он говорит «Я есть евроинтеграция».

Г-н Кифу это понимает, он получает из «GBC» пропагандистские конструкты и продвигает их. Поэтому атака на Плахотнюка объявляется либо попыткой изменить курс на евроинтеграцию, либо попыткой уничтожить Республику Молдова.

И данные идеологические конструкции помогают Плахотнюку сказать, например, в случае протеста: эти люди хотят войну, они играют на стороне России, «они против стабильности». А я есмь стабильность, суверенитет, безопасность и т.д. И в результате, он любой протест объявляет атакой на стабильность и суверенитет. Любое уголовное преследование на Плахотнюка, это – якобы атака на Молдову.

Но давайте подумаем. Если это спецоперации, гибридная война, то почему в документе Филипа-Канду не показы конкретные казусы, факты? Сколько задержали офицеров ФСБ, какие обнаружены планы, карты и др. Как была поставлена под угрозу безопасность? Покажите! Но об этом ничего не сказано. Говорится только о том, что действия российских спецслужб - реакция на судебный процесс по 22 млрд. долларов. И выходит, что они мстят Молдове и лично Плахотнюку за то, что он борец за справедливость, старается восстановить порядок и обеспечить стабильность, правосудие. Понимаете? Вот как нам все преподносится.

Как будет дальше, мы увидим. Но я уверен, что они скоро скажут, что действия российских спецслужб являются атакой на европейский курс Молдовы.

Вот и все.