Проект закона о голосовании по одномандатному избирательному округу был зарегистрирован в парламенте

Законодательная инициатива, которая предусматривает переход к мажоритарной избирательной системе по одномандатным избирательным округам, была зарегистрирована в парламенте. Проект закона предусматривает изменения и дополнения в Кодексе о выборах и в Законе о статусе депутата. Документ будет направлен на экспертизу Венецианской комиссии. В то же время будет вынесен на публичные обсуждения. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в ходе пресс-конференции, передает IPN.

Андриан Канду сказал, что проект не будет предложен на голосование парламенту без экспертизы Венецианской комиссии и без публичных дебатов со всем обществом. Проект закона призван изменить избирательную систему в Республике Молдова в случае парламентских выборов. Предлагается переход от пропорциональной избирательной системы по партийным спискам к мажоритарной системе по одномандатным избирательным округам. В настоящее время 101 депутат избирается по партийным спискам в одном округе страны. Согласно новому проекту, должен быть создан 101 избирательный округ, соответственно по одному депутату будет избираться от каждого избирательного округа.

В диаспоре округа будут открыты на основании информации о территориальном распределении и числе молдавских граждан, находящихся за рубежом. Вместе с тем, предлагается сформировать избирательные округа на левом берегу Днестра, но, по словам Андриана Канду, парламентские выборы в приднестровском регионе не будут организованы до тех пор, пока не будут обеспечены и соблюдены все законодательные нормы и права в избирательной области.

Андриан Канду сказал, что проверка или отзыв мандата депутата будет входить в полномочия Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда. Избранный депутат не сможет быть отозван с должности в первый и последний год работы. Отзыв депутатского мандата осуществляется путем проведения местного референдума в избирательном округе, в котором был избран, если этого требуют 50% избирателей плюс один.

Для выдвижения кандидатуры необходимо не менее одной тысячи подписей и не более двух тысяч подписей. В то же время кандидаты должны будут представить пакет документов, среди которых и справка о неподкупности.