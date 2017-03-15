Лидеры непарламентских партий – об одномандатной системе

Лидеры непарламентских партий разошлись во мнениях по поводу введения одномандатной системы голосования и отказа от партийных списков. Противоречащие друг другу заявления сделали гости передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

Лидер Движения против мафии Серджиу Мокану считает, что изменение избирательной системы является новой стратегией властей, призванной отвлечь внимание от проблем, стоящих перед страной. Также это является тактикой лидеров ДПМ, направленной на то, чтобы удержаться у власти. „Проблемой Республики Молдова является не избирательная система, а её политический класс. Демократия означает не только систему голосования. Демократия представляет собой не только народное волеизъявление, но и правовое государство, право на протест, гражданское общество, внешние обязательства. Существует риск того, что с помощью одномандатной системы голосования в парламент попадут авантюристы. Они построили себе покрытые мрамором дворцы и имеют достаточно денег, чтобы попасть в парламент в том случае, если будет введена одномандатная система голосования”, - заявил Мокану.

Один из лидеров Платформы DA Александру Слусарь считает, что посредством введения одномандатной системы голосования нынешнее руководство страны пытается удержаться у власти. „Плахотнюк знает, что он рискует потерять не только власть, но и свободу”.

Иной позиции придерживается председатель Народной партии Александру Олейник. „Мы всегда выступали за смешанную систему. Политическая ситуация такова, что требуются перемены. Соцопросы показывают, что граждане этого хотят”.