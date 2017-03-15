В 2015 году в Молдове общее число заключенных выросло по сравнению с 2014

Ежегодный отчет о численности заключенных в европейских странах составил Совет Европы. Согласно документу, в 2015 в Молдове общее число заключенных выросло по сравнению с годом ранее. В рейтинге стран Европы с самыми переполненными тюрьмами наша страна занимает седьмое место.

Общая численность заключенных в Молдове в 2015 составляла 220 человек на сто тысяч жителей. Всего к тюремному заключению приговорили больше шести тысяч человек. Из них полторы тысячи осудили за убийство и почти 1300 - за кражи. Далее следуют заключенные за нападения и грабежи.

В 2015 году в нашей стране более 300 человек посадили в тюрьму за изнасилование, почти тристо - за сексуальное домогательство и 30 - за мошенничество в сфере финансов. В то же время, никого не осудили за терроризм, организованную преступность или кибератаки.

На первом месте в рейтинге по количеству заключенных в Европе - Россия. По статистике, там из ста тысяч человек в тюрьмах сидят 440. Румыния занимает 14 место - 145 заключенных. Меньше всего осужденных в Сан-Марино - только шесть на сто тысяч жителей. Исследования провели в 46 странах Европы.