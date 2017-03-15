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Спорт
Добровольский объявил расширенный состав на матчи с Австрией, Сан-Марино и Турцией
15.03.2017

Главный тренер сборной Молдовы Игорь Добровольский объявил расширенный состав сборной Молдовы для подготовки к отборочному матчу ЧЕ-2018 с Австрией (24 марта), а также выездных товарищеских матчах против Сан-Марино (19 марта) и Турции (27 марта).

Вратари: Станислав Намашко (Левадиакос, Греция), Алексей Кошелев (Шериф), Сергей Пащенко (Заря).

Защитники: Александр Епуряну (Истанбул ББ, Турция), Кэтэлин Карп (Уфа, Россия), Виктор Головатенко (Заря), Вячеслав Посмак (Дачия), Петру Раку, Вадим Болохан (оба - Милсами), Ион Жардан, Максим Потырнике (оба - Шериф).

Полузащитники: Александр Гацкан (Ростов, Россия), Артур Ионица (Кальяри, Италия), Евгений Чеботару (Сибирь, Россия), Георгий Андроник, Александр Антонюк, Андрей Кожокарь, Александр Дедов (все - Милсами), Максим Михалев (Заря), Владислав Иванов (Динамо-Авто).

Нападающие: Евгений Сидоренко (Милсами), Игорь Бугаев (Заря), Раду Гынсарь (Шериф).


 
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