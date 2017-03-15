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Киртоакэ отреагировал на инициативу социалистов о проведении референдума по его отставке
15.03.2017

Кто роет яму другому, тот в нее и упадет. Так прокомментировал столичный градоначальник инициативу социалистов об организации референдума по отзыву мэра с должности.

Кто роет яму другому, тот в нее и упадет. Так прокомментировал столичный градоначальник инициативу социалистов об организации референдума по отзыву мэра Кишинева с должности.

При этом Дорин Киртоакэ обвинил советников ПСРМ в непрофессионализме и использовании устаревших коммунистических идей.

«Сегодня ночью социалистам опять что-то приснилось, и теперь они интересуются моим мнением. Нет ничего нового под солнцем! Меня уже не удивляют их безосновательные идеи. Это всего лишь очередной скандал и дешевый спектакль», - сказал Дорин Киртакэ.

Вместе с тем столичный градоначальник отметил, что социалисты отказываются голосовать за проекты из повестки дня.

«У них плохо обстоят дела с этикой и моралью. Они работают по старому советскому методу, все отклоняют, создают истерию в обществе, отказываются голосовать за проекты и копают мне яму, но сами же в ней окажутся», - отметил Киртоакэ.

В этом контексте мэр вспомнил о своих достижениях и раскритиковал социалистов за блокирование деятельности МСК.

«Собирать урожай мы будем на следующих выборах 2019 году. Мой очередной мандат длится два с половиной года. Пусть они представят доклад. Я компетентно выполнял свою работу. Реализовал проект по реконструкции Каскадной лестницы в парке Валя Морилор, у нас появилось 40 новых троллейбусов, мы обновили улицы Тудор Стришкэ и Лунка Быкулуй, инвестировали 50 миллионов леев в пригороды, обустроили новые парковочные места, провели уличное освещение от аэропорта до Сынжеры и полностью отремонтировали два детских сада. А они лишь блокируют работу МСК. Им нечего предложить жителям, кроме этих устаревших идей», - заключил Киртоакэ.

Напомним, что сегодня фракция ПСРМ в муниципальном совете Кишинева объявила о намерении организовать референдум по отставке столичного градоначальника Дорина Киртоакэ.


 
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