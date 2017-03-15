Киртоакэ отреагировал на инициативу социалистов о проведении референдума по его отставке

|
...
|
Главная
Кто роет яму другому, тот в нее и упадет. Так прокомментировал столичный градоначальник инициативу социалистов об организации референдума по отзыву мэра с должности.
Кто роет яму другому, тот в нее и упадет. Так прокомментировал столичный градоначальник инициативу социалистов об организации референдума по отзыву мэра Кишинева с должности.
При этом Дорин Киртоакэ обвинил советников ПСРМ в непрофессионализме и использовании устаревших коммунистических идей.
«Сегодня ночью социалистам опять что-то приснилось, и теперь они интересуются моим мнением. Нет ничего нового под солнцем! Меня уже не удивляют их безосновательные идеи. Это всего лишь очередной скандал и дешевый спектакль», - сказал Дорин Киртакэ.
Вместе с тем столичный градоначальник отметил, что социалисты отказываются голосовать за проекты из повестки дня.
«У них плохо обстоят дела с этикой и моралью. Они работают по старому советскому методу, все отклоняют, создают истерию в обществе, отказываются голосовать за проекты и копают мне яму, но сами же в ней окажутся», - отметил Киртоакэ.
Обсуждение новости
|