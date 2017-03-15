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Экономика
НАРЭ собирается одним махом решить судьбу тарифов на свет и тепло
15.03.2017

 Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) решило одним махом решить вопросы актуализации тарифов на производство, распределение и поставку электро- и теплоэнергии потребителям.

Для этого в пятницу, 17 марта, оно проведет целый ряд публичных заседаний, на которых административный совет примет и огласит решение по заявкам RED Union-Fenosa, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, Termoelectrica, RED-Nord, RED Nord-Vest, Furnizarea Energiei Electrice NORD и CET-Nord.

Все эти предприятия считают, что существующие тарифы не покрывают их затраты на производство и требуют их существенного повышения.

В частности, Termoelectrica просит увеличить тариф на теплоэнергию на 6% - с 1068,22 до 1132,2 лея. Gaz Natural Fenosa Furnizare Energiei ходатайствует о росте тарифов на поставляемую электроэнер гию на 14-17%.


 
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