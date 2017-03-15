"Наша Партия" Усатого подписала соглашение о сотрудничестве с ЛДПР Жириновского

Председатель «Нашей партии» (НП) Ренато Усатый подписал во вторник Соглашение о сотрудничестве с Либерально-демократической партией России (ЛДПР), возглавляемой Владимиром Жириновским.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», российский политик сообщил после церемонии подписания в штаб-квартире ЛДПР в Москве, что «Россия традиционно выступала и выступает за хорошие отношения с Молдовой».

«Развитие экономики и торговли - вот, что мы ставим во главу угла таких отношений. Зачем покупать товар в Норвегии, Новой Зеландии, когда его можно привезти из Молдовы?», - задался Жириновский риторическим вопросом, сообщив, что с лидерами НП знаком давно.

«Мы всегда открыты для контактов с вами. Будем поддерживать вас в повседневной работе, приглашать на мероприятии, задействовать наших депутатов Госдумы. Не исключаю возможности, что и молодежные организации смогут плодотворно взаимодействовать», - предположил он.

Лидер НП сообщил, что большая часть руководителей НП прошла за два с небольшим года существования партии через череду репрессий у себя на родине.

«Только в 2015 г. у активистов НП власти провели 1000 обысков. Посидеть в тюрьме довелось и мне, и моему заместителю Николае Циповичу. Возбудили уголовное дело за переписку в Facebook. Причем, эту переписку создали за нас, где мы якобы обсуждали убийство начальника полиции. Но пришлось посидеть четыре месяца. Однако, НП, несмотря на давление, остается одной из растущих партий. На местных выборах мы получили места примаров в 13 городах и почти 1 тыс. мест местных советников», - сказал Усатый, подчеркнув, что хотел бы рассчитывать на богатый политический опыт основателя и председателя ЛДПР.

По словам Усатого, сегодня Молдова является не демократической страной, а «захваченным государством, где всеми процессами управляет олигарх с сомнительной репутацией Влад Плахотнюк».

Жириновский обратил внимание своих молодых членов партии – депутатов Госдумы, что активисты НП проходят «через горнило борьбы».

«Это не так как вы – сидите в парламенте тихо, кушаете печенье. Надо бороться за свое становление, посидеть в тюрьме. Вот это партия», - сказал Жириновский, пожелав молдавским коллегам победы на ближайших выборах в парламент.