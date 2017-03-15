Юлиан КИФУ // Государственное дело, Злобный олигарх и борьба с глобальной коррупцией

Политика – это искусство избранных. Я всегда был и буду продолжать находиться в обществе политиков, однако, я никогда не смогу изменить собственное аналитическое бремя на политическое: существует достаточное количество людей способных привнести собственные проекты, мобилизовать массы, на их воплощение. Не в последнюю очередь есть люди способные отказаться от собственных взглядов и мнений во имя защиты партийных интересов, установленных на уровне высших эшелонов либо крупных формирований. Это личности способные управлять собственным тщеславием «Отставить!» во имя высших целей. Это люди, перед которыми, я, в знак уважения, снимаю шляпу!..

Однако, это и их сильное место и одновременно и «Ахилесова пята»: жизнь политиков становится все короче, особенно в демократическом обществе, в котором карта собственного будущего разыгрывается ежесекундно. В других обществах они рискуют свободой, имуществом, а иногда и самой жизнью, если не учитывают общественное мнение, либо угнетают собственных товарищей. Все реже встречаются политики, выходящие на пенсию (и не как-нибудь, а с высоко поднятой головой, возможно, навсегда оставшиеся в истории!), по истечении собственного депутатского либо министерского мандата, итд.

Однако, история пишется там, где берет собственное начало разница между человеком и государственным мужем. Если быть более точным, между политиканским (популистским, пропагандистским и псевдопатриотическим) подходом и тем, который ставит государственный интересе (читай национальный) превыше собственного. Таковым, (и естественно, достойным подражания) может являться пример Корнелу Копосу, с которым мне удалось познакомиться еще при его жизни.

Это та самая точка отсчета, достигнув который ты выбираешь то что необходимо, не то, о чем мечтал, что может быть полезным для тебя одного, либо для твоей партии. Это точка, в пределах которой национальный интересе превалирует над политическим, партийным интересом. Это наступает тогда, когда ты осознаешь все достижения противника, находящегося у руля страны, несмотря на то, что находишься в оппозиции, и поддерживаешь ту или иную реформу, пусть даже дорогостоящую с политической точки зрения, исходя из ее необходимости для твоей страны и твоих собственных соратников, а ее плодами ты сможешь воспользоваться лишь в том случае, если сам займешь место у штурвала государственного корабля. Это момент, в который ты осознаешь, в чем заключается интерес собственной страны – государства в котором ты занимаешься политикой, и решаешь поддержать его безусловно, в пику всем политическим партийным баталиям либо парламентским диспутам в сегменте бинома власти и оппозиции.

Республика Молдова уже не раз переживала подобный момент. Переживает его и сегодня. Дело по отмыванию тех самых российских 22 миллиардов, а также его прямые эффекты – давление ФСБ и других российских спецслужб на государственных чиновников Республики Молдова, за то, что они обладают дипломатическим либо служебным паспортом, выданным в Кишиневе, является тем самым моментом. Моментом государственной важности, когда в центре всего находится государство Республика Молдова и его незыблемые интересы – суверенитет, независимость, территориальная целостность, а не партийные прения и внутриполитические диспуты. Государственный интерес, который необходимо поддержать всеми ответственными политическими силами, желающими чтобы государство, существовало и утверждалось.

Первые реакции, последовавшие в Кишиневе, после раскрытия данного дела были скорее разочаровывающими. Следует признать, что некоторые политические лидеры пока не определились с собственной позицией, и подобный подход, предусматривающий прежде всего личное осознание происходящего, скорее всего можно лишь поприветствовать. Это много лучше, чем поспешные реакции, вызванные логикой внутренних политических баталий.

Озвучены мнения, согласно которым, действия России, осуществляемые на собственных приграничных постах, по отношению к третьим странам, граждане которых были безосновательно объявлены в международный розыск, по существу, является делом руководства этих государств и, следовательно, «лучше в это не вмешиваться». Либо, что вся проблема в Злобном Олигархе, объявленном в розыск, и подлежащим выдаче властям РФ. А тот, кто называет себя «избранным» президентом, думая, что пнул руководство собственной страны заявил, что продолжит и далее собственные поездки в Москву, сразу после того как быстренько принял посла РФ в Молдове, для того, чтобы по-царски поцеловать образ, покрасневший от унижения Ноты протеста молдавского руководства, очерненного по данному поводу, с самых вершин власти. Жест – который дисквалифицировал его и с политической, и с человеческой точки зрения, потому что отсутствие достоинства не может быть оправдано ничем. Не говоря уже о ущербе национального интереса, который, кстати призван защищать согласно конституции.

Это звездный час для Республики Молдова, вовлеченной в глобальный коррупционный скандал самого высокого уровня, связанный с правительствами, руководствами парламентов, банков, учреждений, все для того, чтобы извратить демократию, произвести кибернетические атаки, сменить парламентское большинство и правительство, с помощью подрывных действий, начиная с отмывания 52 миллиардов долларов, 22 из которых - посредством Республики Молдова „Spălătoria rusească”: Peste 70 de petroliști ruși, 800 de offshore-uri, 40 de bănci, 15 țări). Случай, в расшифровку которого вовлечены государства и глобальные организации, сотрудничавшие с себе подобными молдавскими ведомствами, которые знаю больше, чем заявлено или чем может быть озвучено.

В Молдове заработал механизм по борьбе с коррупцией! На самом высоком уровне, посредством учреждений и специалистов, прошедших подготовку в похожих ведомствах на территории Румынии, при поддержке и помощи партнерских учреждений Запада.

Естественно, один подобный шаг не заменит повседневную реальность. Ее не заменит и реальные или вымышленные грехи Злобного олигарха. Однако, они являются доказательством того что стоит, что более не существует оправданий того, что вещи не должны идти в направлении их логического завершения, когда все виновные предстанут перед судом. Более нет места для разговоров о личной мести, политическом соперничестве, а о глобальном случае: случае коррупции мирового уровня, с участием фирм, государств и граждан которых неминуемо ожидает наказание.

О субъекте такого рода необходимо высказаться объективно, не только политическому классу, включая оппозицию и гражданское общество, которое кричало о необходимости борьбы с коррупцией, и которое именно сейчас должно признать и поприветствовать, происходящее в Республике Молдова. Возможно, со временем, этот процесс получит настоящую и объективную оценку, для поддержки политиков и судебной системы, участвующих в борьбе с серьезной коррупцией.

Румынское гражданское общество сумело организоваться и выйти на миллионные уличные протесты, целью которых было защита юстиции и институтов правового государства, которые, как и в нашем случае в Молдове с честью исполняли свой служебный долг. В случае Румынии, речь шла всего лишь о правительственном распоряжении, частично опротестованном Конституционным Судом, и способном вовлечь политиков в противоправные действия. В случае же Республики Молдова, лидеры, вовлеченные в борьбу с глобальной коррупцией, достойны если не полной поддержки, то хотя бы объективного признания.