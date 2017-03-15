Глава Делегации ЕС: Госструктуры должны привлекать профессионалов

"Важно, чтобы государственные службы Молдовы привлекали талантливых профессионалов, которые хотят работать на благо государства", – завил глава Делегации ЕС в РМ, дипломат Пиркка Тапиола.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал во вторник на конференции по случаю завершения твинингового проекта "Поддержка модернизации государственной службы РМ в соответствии с европейскими практиками", что "Молдова только входит в период политической стабильности, поэтому настало время серьезно поработать над реформированием публичной администрации".

"Необходимо добиться большей прозрачности государственных служб, а также создать условия для карьерного роста, чтобы эта служба была более привлекательна. Несмотря на завершение программы, ЕС продолжит помогать Молдове в реформировании публичного управления", – сказал дипломат.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Литвы в РМ Римантаса Латакаса (Rimantas Latakas), проект показал, как межправительственное и межинституциональное сотрудничество способствует созданию процветающего государства.

"Литва продолжит оказывать Молдове поддержку на пути модернизации. Наше сотрудничество сконцентрировано на областях, в которых мы имеем сравнительные преимущества – внедрение демократических реформ", – сказал посол.

Генеральный секретарь правительства Лилия Палий назвала реформу публичной администрации приоритетом для правительства и важным элементом в выполнении обязательств, принятых при подписании Соглашения об ассоциации РМ – ЕС.

"Получены ценные рекомендации по реформированию системы мотивации, которые уже используются рабочими группами в разработке реформ", – сказала она.

Твиннинговый проект запущен в апреле 2015 г. и был рассчитан на два года. Его бюджет составил 1,2 млн. евро, которые предоставил Евросоюз. Проект реализован при поддержке правительства Литвы. В его рамках проведено 12 обучающих курсов для государственных служащих.

Цель проекта – укрепление организационного и оперативного потенциала государственных органов центрального и местного уровня в Молдове. Четыре основных компонента проекта затрагивают корректирование нормативно-правовой базы в соответствии с лучшими европейскими практиками, планирование и реализацию Национальной программы по подготовке государственных служащих, а также создание сети экспертов в области человеческих ресурсов и наращивание потенциала государственных секретарей в министерствах.