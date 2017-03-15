Граждане Молдовы могут ездить без виз в 102 государства мира

Молдова занимает 54-е место среди 219 стран и территорий мира в международном индексе визовых ограничений -2017.

Согласно рейтингу Visa Restrictions Index 2017, составленному консалтинговой компанией The Henley & Partner совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association; IATA), за последний год Молдова опустилась на 2 строчки в этом рейтинге.

Так, граждане страны с биометрическими паспортами могут ездить без виз в 102 государства мира – на 1 больше, чем годом ранее. Именно со столькими странами в Молдовы действует безвизовый режим, либо режим, при котором визу можно получить на месте в аэропорту.

Всего исследование охватывает 199 стран, а также не имеющих статуса 20 территорий, и отражает ситуацию с визовым режимом по состоянию на 1 января 2017 г. Единственный критерий составления рейтинга - число стран, в которые, при наличии биометрического паспорта, возможен безвизовый доступ гражданам другой страны.

Лидерами мирового рейтинга визовых ограничений является Германия (с ее паспортом можно свободно посещать 176 стран), за которой следуют Швеция (175), Дания, Финляндия, Италия, Испания, США (174) и др.

Замыкают рейтинг Пакистан, Ирак и Афганистан, граждане которых могут без визы посещать, соответственно, 28, 27 и 24 страны мира.

Страны-соседи Молдовы занимают в рейтинге следующие позиции: Болгария – 20-е место (154 страны), Румыния – 21-е место (153 страны); Россия – 51-е место (106 стран), Беларусь – 70-е место (67 стран). Украина – 58-е место (82 страны).