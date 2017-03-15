13 пострадавших в результате аварии, которая произошла на трассе Кишинев – Бендеры

Тринадцать человек пострадали в результате аварии, которая произошла сегодня, 15 марта, на трассе Кишинев – Бендеры, недалеко от села Хаджимус района Кэушень. Информацию подтвердила для IPN пресс-секретарь Национальной патрульной инспекции Алина Бунгез.

Пострадали пассажиры маршрутки Токуз – Бендер. В маршрутку врезался грузовик.

„Это произошло после того, как водитель грузовика заснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус Токуз-Бендер. Люди которые серьезно пострадали были доставлены в больницу”, - сказала Алина Бунгез.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются.