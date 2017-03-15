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Политика
Цопа проиграли дело против Плахотнюка
15.03.2017

Виктор и Виорел Цопа проиграли дело против председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка. Они обвинили демократа в рейдерской атаке на Victoriabank.

Суд в Нидерландах постановил, что обвинения Цопа против компании OTIV Prime Holding необоснованны и не подкреплены доказательной базой.

Председатель ДПМ прокомментировал решение суда на Facebook.

    «Уже много лет в обществе муссируется лживая информация, в которой преступники Цопа утверждают, что акции Victoriabank были отчуждены. Они обвинили меня, председателя парламента и коллег из Демпартии, дошли до того, чтобы подать на нас в суд в Голландии.  В одном из интервью я говорил, что время все расставит по своим местам и правда выйдет наружу. Прошло время и два решения суда в Амстердаме подтвердили, что обвинения Цопа в связи с так называемой "рейдерской атакой" на Victoriabank необоснованны и не имеют доказательств. <...> Они проиграли процесс, который начали в разгар предвыборной кампании в 2014 году. Великий миф о том, как они якобы стали "жертвами" "рейдерской атаки" рассеялся, а вместе с ним и другая ложь. Время вытащит наружу и другие ложные обвинения, до сих пор продвигаемые в публичном пространстве», — написал Плахотнюк.

 


 
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