Председательство в СНГ в 2018 году может перейти к Молдове

Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

На вопрос заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана о том, как глава государства видит роль, задачи, перспективы Молдовы в СНГ и готова ли наша республика возглавить Содружество, Додон заявил, что "Молдова должна развивать сотрудничество с Содружеством. Это позиция не только президента, но и большинства граждан республики. Это дает нам ряд преимуществ в торговле, экономике, перемещении граждан. Безусловно, некоторые соглашения в рамках СНГ не действуют в полной мере. Над этим надо работать".

В тоже время Президент РМ отметил, что Молдова уже упустила шанс председательствовать в СНГ в 2017 году.

"К сожалению, в прошлом году по предложению моего предшественника (президента Николая Тимофти. — Прим. ред) мы упустили шанс председательствовать в СНГ в 2017 году. Я считаю это ошибкой. Поэтому на моих встречах с исполкомом СНГ вышел с инициативой вернуть нам право председательства в следующем году", - уверен Президент.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ решено провести 11 октября 2017 года в Москве.