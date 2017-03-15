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Экономика
Условная единица, используемая при начислении штрафов, составит 50 леев
15.03.2017

Условная единица, которая используется при начислении штрафов, с завтрашнего дня вырастет в два с половиной раза - с 20-ти до 50-ти леев. Это значит, что наказания для нарушителей станут строже. В силу завтра вступят и новые нормы Кодекса о правонарушениях.

С ростом условной единицы растут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Максимальный штраф за вождение в нетрезвом виде составит 25 тысяч леев против нынешних 10-ти тысяч. За превышение скорости водители заплатят до двух с половиной тысяч. Непристёгнутый ремень обернётся тысячей леев штрафа.

Ужесточат наказание и для родителей, чьи дети окажутся без присмотра в барах и клубах после 10-ти вечера. Штраф составит 4 с половиной тысячи. За выплату и получение зарплат в конвертах физических лиц будут штрафовать на 30 тысяч, юридических - на 75.

За нарушение правил охраны здоровья и безопасности труда грозит штраф до 4 с половиной тысяч леев вместо нынешних 1800 (тысячи восьмисот).


 
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