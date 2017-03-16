Правительство утвердило новый порядок расчёта пенсий

Для лиц, которые выходят на пенсию после 1 апреля, пенсии будут начисляться в соответствии с новой формулой расчёта, в связи с чем их размер будет зависеть от размера внесённых взносов и продолжительности уплаты этих взносов, то есть от страхового стажа. Будет осуществляться стоимостная оценка дохода, используемого в рамках новой формулы, то есть будет учитываться девальвация денег в течение периода, прошедшего между моментом получения застрахованных доходов и моментом начисления пенсии. Механизм был утверждён решением правительства, передаёт IPN.

Стоимостная оценка будет произведена и в отношении ранее начисленных пенсий. На первом этапе будут пересчитаны пенсии, начисленные в 2001–2008 годах для 80 тысяч получателей.

В результате проведения стоимостной оценки пенсий, начисленных в период с 2001 года по март 2017 года, пенсии увеличатся в пределах 5–25%, сообщила ранее IPN Лаура Греку, председатель Национальной кассы социального страхования.

Если в настоящее время средний коэффициент замещения пенсии (соотношение средней пенсии и средней заработной платы) составляет 26%, то применение новой формулы расчёта позволит повысить коэффициент замещения. В случае 30-летнего стажа коэффициент замещения составит 40%.

В то же время, 1 апреля пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Так, пенсии по возрасту увеличатся в среднем на 104,87 лея, пенсии по ограничению возможностей – на 75,28 лея, а пенсии, выплачиваемые участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – на 193,03 лея. В общей сложности будут проиндексированы пенсии, выплачиваемые из бюджета социального страхования примерно 700 тысячам получателей.