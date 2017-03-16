Президент Додон уезжает сегодня в Москву

Президент Игорь Додон начинает сегодня, 16 марта, рабочий визит в Российскую Федерацию. 17 марта у главы государства запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Доверенное лицо президента Ион Чебан заявил для IPN, что Игорь Додон обсудит с кремлёвским лидером такие темы, как двусторонние отношения, проблему молдавских мигрантов, экспорта, и другие вопросы.

Ранее Игорь Додон заявлял, что в ходе визита в Москву примет участие, наряду с членами Экономического совета при президенте, в форуме представителей бизнес-среды Молдовы и России. Глава государства отмечал, что в Российской Федерации должен быть рассмотрен инвестиционный потенциал и возможности партнерства в интересах обеих сторон, для заключения долгосрочных соглашений о сотрудничестве.

Первый зарубежный официальный визит президента Игоря Додона был проведен 16-18 января в Российскую Федерацию. На встрече с российским коллегой Владимиром Путиным глава государства сделал несколько заявлений, которых молдавские аналитики назвали опасными. Например, Игорь Додон заявил, что после выборов 2018 года парламентское большинство, то есть Партия социалистов, будет требовать денонсация Соглашения об ассоциации с ЕС, а глава государства поддержит эту инициативу.