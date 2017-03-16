Молдова потратит 420 тысяч лей на развитие трансплантологии

Молдова потратит 420 тыс. леев на развитие трансплантологии - пересадки органов, тканей и клеток. Как передает "ИНФОТАГ", это предусмотрено в Национальной программе по трансплантологии на 2017-2021 гг., одобренной в среду правительством.

Программа направлена на улучшение медицинских услуг. Для этого количество операций, в сравнении с 2016 г., по пересадке почек будет увеличено на 60%, печени - на 45%. Кроме того устанавливается цель на 10% увеличить количество трансплантации тканей, а также планируется начать сердечно-легочную трансплантацию.

Для увеличения количества доноров необходимо нарастить возможности Агентства по трансплантации для чего предусмотрено создание Центра по подготовке, а также налаживание национальной сети по согласованию изъятия органов и тканей человека.

Положения Программы будут реализованы профильными медицинскими учреждениями. Документ является вторым в области трансплантологии, предыдущая программа была рассчитана на 2012-2016 гг.