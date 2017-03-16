Политика Прокурор рассказал, за что задержали министра сельского хозяйства Правоохранительные органы подозревают министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуарда Граму в получении взятки за исполнение служебных обязанностей, заявил в ходе брифинга в среду глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь. Ранее в доме и служебном кабинете министра прошли обыски. После этого Граму задержали на 72 часа. "В результате расследования был установлен факт коррупции министра сельского хозяйства. Сегодня проведены обыски в служебном кабинете и по месту жительства для обнаружения документов и записей, которые представляют серьезный интерес для следствия", — сказал Морарь.



"Министр должен был помочь лицам, которые хотели получить во владение землю площадью в 9,2 гектара", — сказал Морарь. Глава Антикоррупционной прокуратуры пояснил, что в настоящее время "продолжаются следственные мероприятия". "Прокурор и следователь сейчас допрашивают министра. Требование об аресте будет зависеть от действий, которые в ходе следствия предпримут в течение 48 часов", — сказал Морарь. Дело по факту попытки отчуждения 30 гектаров земель в коммуне Ставчены было открыто еще в марте 2016 года. В ноябре антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы. По итогам тех обысков задержали десять человек — экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов. Задержанные чиновники и экономические агенты пытались реализовать схему по отчуждению 30 гектаров земель, принадлежащих Национальному колледжу виноградарства и виноделия.



В ходе начатого расследования попали под подозрение пять человек, в том числе сотрудники Колледжа. Затем у следствия появилось подозрение о деятельности другой группировки. Кроме того, следствие выявило факт дачи взятки экономическим агентом за то, чтобы его назначили начальником данного Колледжа. В итоге ему помогли стать директором, чтобы тот мог содействовать в реализации преступной схемы. Кроме того, за взятку в 30 тысяч евро, администратору земель должны были выделить инвестиции в размере 4,5 миллиона леев. Глава управления уголовного преследования Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Богдан Зумбряну ранее заявлял, что задержанные ранее подозреваемые должны были изменить назначение земель, чтобы затем продать их по более высокой цене. Морарь пояснил, что это "дело направили в суд в начале текущей недели". В ходе расследования были открыты еще несколько дел, по одному из которых задержан глава Минсельхоза. По его словам, деньги предлагал один из руководителей Колледжа вина и виноградарства за исполнения обязанностей."Министр должен был помочь лицам, которые хотели получить во владение землю площадью в 9,2 гектара", — сказал Морарь. Глава Антикоррупционной прокуратуры пояснил, что в настоящее время "продолжаются следственные мероприятия". "Прокурор и следователь сейчас допрашивают министра. Требование об аресте будет зависеть от действий, которые в ходе следствия предпримут в течение 48 часов", — сказал Морарь. Дело по факту попытки отчуждения 30 гектаров земель в коммуне Ставчены было открыто еще в марте 2016 года. В ноябре антикоррупционные структуры провели ряд обысков по данному делу. В поле зрения правоохранителей попали как действующие, так и бывшие чиновники. Они, как рассказал ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, получали взятки за реализацию преступной схемы. По итогам тех обысков задержали десять человек — экс-вице-министра сельского хозяйства и бывшего депутата Николае Олару, бывшего главу Национального инспектората расследований Тудора Бежана, экс-министра юстиции Иона Морея, руководителя одного из управлений министерства сельского хозяйства, а также начальника одного из управлений Агентства земельных отношений и кадастра, адвоката и несколько экономических агентов.

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