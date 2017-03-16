Социалисты и либералы выступают против одномандатной системы голосования

Депутаты от ПСРМ и ЛП не поддержат введение одномандатной системы голосования. В этом заверили двое депутатов из соответствующих парламентских фракций, которые в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova подвергли критике одномандатную систему, передаёт IPN.

Депутат от ПСРМ Василе Боля считает, что инициатива об изменении избирательной системы может закончиться ничем. „Переход к одномандатной системе – это неуклюжая инициатива, которая была выдвинута для того, чтобы её начали широко обсуждать. А это обсуждение необходимо для отвлечения внимания от других, действительно серьёзных проблем, стоящих перед страной”, - пояснил социалист.

Депутат от ЛП Лилиан Карп утверждает, что одномандатная система голосования несёт в себе целый ряд рисков. „В парламент попадут люди, у которых есть много денег и которые смогут купить голоса. В парламенте легче создать политическое большинство, если депутаты избраны по партийным спискам. Существует и риск, что вместо того, чтобы заниматься вопросами национального значения, избранные по одномандатной системе депутаты будут представлять лишь интересы и проблемы тех населённых пунктов, в которых они были избраны. В противном случае жители этих населённых пунктов могут их отозвать”, - привёл аргументы либерал.

Политолог Александру Солкан в ходе этой же передачи заявил, что в нынешней избирательной системе ещё с 2001 года присутствует ряд изъянов: „Система голосования по партийным спискам породила политический класс, который себя дискредитировал. В списках партий фигурируют неизвестные лица. Если бы правящая коалиция не выступила с этой инициативой, граждане подвергли бы её жёсткой критике”.