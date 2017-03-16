Всемирный день воды отмечается и в Кишиневе

Желающие смогут бесплатно проверить качество воды из крана в мобильной лаборатории для тестирования воды, которая будет установлена в субботу, 18 марта, в Парке им. Штефана чел Маре возле центрального фонтана. Акция входит в мероприятия, которых проводит АО „Apă-Canal Chişinău” совместно с Центром общественного здоровья муниципия Кишинев по случаю Всемирного дня воды, передает IPN.

В сообщении для прессы „Apă-Canal Chişinău” отмечается, что в этом году Всемирный день воды проводится в рамках Кампании „Создана природой – доставлена нами”, которая была запущена поставщиком 1 марта.

Кроме информирования населения о важности воды для здорового образа жизни, организаторы намерены показать жителям и гостям города концерт под открытым небом. Состоится и развлекательная программа для детей, а так же экспресс-тестирование водного баланса организма. Специалисты, присутствовавшие на мероприятии, предоставят консультации по здоровому питанию, в том числе во время поста, и по объему потребления воды. Кроме того, будут организованы фитнес занятия с профессиональными тренерами.

Мероприятия по случаю Всемирного дня воды начнутся в 09.00.