Игорь Додон подписал указ о назначении 33 «начинающих» судей

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Общество
Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении на должность 33 начинающих судей, выпускников Национального института юстиции, а также молодых практикующих юристов. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
«Все они смогут проявить свои знания и навыки, накопленные как в ходе обучения в Школе магистратуры, так и на рабочих местах», - подчеркнул Игорь Додон во время встречи с молодыми судьями. Глава государства призвал их приложить все усилия для изменения к лучшему имиджа правосудия, а также повышения качества юстиции в Республике Молдова.
Как заявил Игорь Додон, граждане предъявляют судебной системе очень высокие требования, равно как и претензии. «Я знаю, что люди, впервые назначенные на должность судьи, могут обеспечить необходимые изменения в данной области. Надеюсь, что именно так и случится», - сказал в заключениеИгорь Додон.
Список новых судей выглядит следующим образом:
1. Диана Триколич
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