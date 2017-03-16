Игорь Додон подписал указ о назначении 33 «начинающих» судей

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы о назначении на должность 33 начинающих судей, выпускников Национального института юстиции, а также молодых практикующих юристов. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Все они смогут проявить свои знания и навыки, накопленные как в ходе обучения в Школе магистратуры, так и на рабочих местах», - подчеркнул Игорь Додон во время встречи с молодыми судьями. Глава государства призвал их приложить все усилия для изменения к лучшему имиджа правосудия, а также повышения качества юстиции в Республике Молдова.

Как заявил Игорь Додон, граждане предъявляют судебной системе очень высокие требования, равно как и претензии. «Я знаю, что люди, впервые назначенные на должность судьи, могут обеспечить необходимые изменения в данной области. Надеюсь, что именно так и случится», - сказал в заключениеИгорь Додон.

Список новых судей выглядит следующим образом:

1. Диана Триколич

2. Лорина Чуботару

3. Алексей Паниш

4. Ирина Пэдурару

5. Еуджениу Бешеля

6. Вячеслав Никула

7. Марчел Гандрабур

8. Виктор Сырбу

9. Таисия Прутян

10. Лариса Лаврик

11. Виталие Гуцан

12. Наталья Стратан

13. Октавиан Дворник

14. Анжела Василенко

15. Сперанца Клима

16. Ольга Ионашку

17. Виктория Сандуца

18. Валентин Ластавецки

19. Галина Чобану

20. Драгош Криган

21. Вячеслав Мартиненко

22. Мария Фрунзе

23. Джорджета Грозав

24. Серафим Василаке

25. Кристина Панфил

26. Сильвия Цуркан

27. Юрие Мовилэ

28. Еуджен Попович

29. Виорел Ботнараш

30. Светлана Быку

31. Думитру Раковицэ

32. Николае Гедрович

33. Ромина Цуркан