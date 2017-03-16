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Из НАЦ в больницу: Эдуард Грама в тяжелом состоянии
16.03.2017

Министр сельского хозяйства Эдуард Грама, задержанный вчера на 72 часа по делу о коррупции, попросил перевести его в больницу из-за проблем со здоровьем.
Эта информация была подтверждена главой пресс-службы НАЦ Анжелой Старинской.

«Он попросил вызвать скорую помощь, врачи проведут медицинское обследование состояния здоровья подозреваемого. Он сообщил о некоторых проблемах со здоровьем и должен пройти обследование», – уточнила Анжела Старинская.

Напомним, что вчера НАЦ провел обыски в кабинете и доме Грамы. Министр подозревается, что взял деньги у одного из бывших руководителей Национального колледжа виноградарства и виноделия в связи с земельным участком площадью около 9,2 га, расположенного рядом с колледжем.


 
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