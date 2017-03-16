Евродепутат: Cвоими действиями Додон махнул рукой на 746 миллионов евро

Молдавские граждане должны знать, что своими действиями президент Игорь Додон махнул рукой на 746 миллионов евро. Это сумма денег была выделена Молдове из европейских фондов для выполнение реформ

Об этом заявил евродепутат Зигфрид Мурешан. По мнению политика, с приходом Додона к власти, он не сделал ничего, чтобы поддержать осуществление Соглашения об ассоциации, а наоборот, делает все, что бы бойкотировать весь прогресс.

Сумма в 746 миллионов, выделенных на семь лет на 2014 — 2020 годы, поступит, если реформы из Соглашения об ассоциации будут реализованы, пишет eco.md. Эти деньги нужны Молдове для борьбы с коррупцией, для развитие инфраструктуры страны, для школ, детских садиков, больниц, дорог, и для множество других проектов, в которых так нуждаются молдавские граждане.

"Своими действиями и заявлениями президент Игорь Додон показывает, что он является другом олигархов", заключил свою мысль евродепутат Зигфрид Мурешан.